Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до $10,4 млрд

На вопрос, участвует ли Швейцария в переговорах по инициативе передачи замороженных российских активов из Euroclear в новую депозитарную структуру ЕС для нужд Киева, Майенфиш не дал прямого ответа. Он заявил, что Швейцария внимательно отслеживает международные дискуссии по этой теме. Представитель SECO подчеркнул, что в Берне считают критически важным, чтобы любые международные договоренности в этой сфере соответствовали принципам верховенства закона и международного права, а также не угрожали финансовой стабильности.