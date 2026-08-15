Сумма замороженных в Швейцарии российских активов выросла до $10,4 млрд
Объем замороженных в Швейцарии российских активов к июню 2026 г. достиг 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Фабиан Майенфиш. Год назад эта сумма составляла 7,4 млрд франков ($8,4 млрд).
Майенфиш также отметил, что помимо денежных средств под ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, а также спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие подсанкционным лицам и организациям.
На вопрос, участвует ли Швейцария в переговорах по инициативе передачи замороженных российских активов из Euroclear в новую депозитарную структуру ЕС для нужд Киева, Майенфиш не дал прямого ответа. Он заявил, что Швейцария внимательно отслеживает международные дискуссии по этой теме. Представитель SECO подчеркнул, что в Берне считают критически важным, чтобы любые международные договоренности в этой сфере соответствовали принципам верховенства закона и международного права, а также не угрожали финансовой стабильности.
28 июля Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании более $2,2 млрд. Он удовлетворил его частично и взыскал в пользу истца, ООО «Специализированное финансовое общество «Силициум-2», более $194,2 млн. Причиной иска, поступившего в мае 2025 г., стала блокировка в 2022 г. ценных бумаг истца, хранившихся на счетах Национального расчетного депозитария. Мера была применена из-за международных санкций.