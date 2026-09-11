FT: Еврокомиссия возобновила обсуждение по замороженным активам России

9 сентября Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск Венгрии против решения комитета Европейского фонда мира (EPF), который выделил транш от доходов с замороженных российских активов на поддержку Украины. Причиной отклонения иска стало то, что он находится за пределами юрисдикции инстанции, поскольку относится к решению механизма Общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза (CFSP). Иск в суд Венгрия подала в 2025 г. Будапешт считает, что принятое в мае 2024 г. решение Совета ЕС нарушает процедуры согласования и игнорирует позицию Венгрии.