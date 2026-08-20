Захарова назвала пособничеством терроризму передачу Киеву доходов от активов РФ

24 июня «РИА Новости» со ссылкой на данные украинского минфина сообщало, что страны «большой семерки» (G7) предоставили Киеву $45,5 млрд кредитов, средства которых были взяты из доходов от замороженных российских активов. По данным агентства, из них $1 млрд США перечислили Украине еще в 2024 г., после чего Вашингтон не осуществлял новых переводов по этой схеме. Другие страны G7 предоставили Киеву $37,9 млрд в 2025 г. и еще $6,6 млрд в 2026 г.