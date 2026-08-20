Захарова назвала пособничеством терроризму передачу Киеву доходов от активов РФ
Перечисление Евросоюзом Украине доходов от замороженных российских активов является пособничеством терроризму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, такие действия нарушают Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 г. и Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 г.
«РФ вправе выдвинуть претензии в отношении лиц, спонсирующих акты геноцида, терроризма или иные международные преступления, совершаемые Украиной», – сказала Захарова.
24 июня «РИА Новости» со ссылкой на данные украинского минфина сообщало, что страны «большой семерки» (G7) предоставили Киеву $45,5 млрд кредитов, средства которых были взяты из доходов от замороженных российских активов. По данным агентства, из них $1 млрд США перечислили Украине еще в 2024 г., после чего Вашингтон не осуществлял новых переводов по этой схеме. Другие страны G7 предоставили Киеву $37,9 млрд в 2025 г. и еще $6,6 млрд в 2026 г.
23 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал использование замороженных российских активов без согласия Москвы «грабежом». По его словам, любые действия с активами РФ за рубежом без согласия российской стороны неприемлемы и повлекут соответствующую реакцию.