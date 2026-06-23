Рябков назвал грабежом использование замороженных активов без согласия России

23 июня Трамп в социальной сети Truth Social написал, что иранские средства, размороженные после смягчения санкций, будут находиться на специальном счете под контролем американской стороны и использоваться для закупки продовольствия и медикаментов в Соединенных Штатах. Среди товаров он назвал кукурузу, пшеницу и соевые бобы. В своем обращении Трамп охарактеризовал ситуацию в Иране как гуманитарный кризис и подчеркнул необходимость оказания помощи. Он заявил, что поставки продовольствия и медикаментов являются срочной мерой поддержки.