Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTLR42,29+2,55%CNY Бирж.10,966-0,21%IMOEX2 336,1+0,77%RTSI986,23-0,39%RGBI115,85-0,06%RGBITR768,85-0,02%
Главная / Политика /

Рябков назвал грабежом использование замороженных активов без согласия России

Ведомости

Любые действия с российскими активами за рубежом без согласия Москвы являются неприемлемыми и встретят соответствующую реакцию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа об использовании иранских активов на покупку американских товаров, Рябков отметил, что решения относительно средств, принадлежащих Ирану, должны приниматься самим Тегераном.

Замглавы МИД России подчеркнул, что в отношении российских замороженных активов подобные действия категорически неприемлемы и недопустимы. При подобных посягательствах российская сторона отреагирует соответственным образом.

Иран и США обсуждают Ливан, разморозку активов и продажу нефти

Политика / Международные новости

«Любое использование российских активов на цели, не согласованные с Российской Федерацией, – это прямой грабеж и радикальный пересмотр самих основ, на которых функционировала [международная финансовая система]», – сказал Рябков.

23 июня Трамп в социальной сети Truth Social написал, что иранские средства, размороженные после смягчения санкций, будут находиться на специальном счете под контролем американской стороны и использоваться для закупки продовольствия и медикаментов в Соединенных Штатах. Среди товаров он назвал кукурузу, пшеницу и соевые бобы. В своем обращении Трамп охарактеризовал ситуацию в Иране как гуманитарный кризис и подчеркнул необходимость оказания помощи. Он заявил, что поставки продовольствия и медикаментов являются срочной мерой поддержки.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь