Рябков назвал грабежом использование замороженных активов без согласия России
Любые действия с российскими активами за рубежом без согласия Москвы являются неприемлемыми и встретят соответствующую реакцию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Комментируя заявление президента США Дональда Трампа об использовании иранских активов на покупку американских товаров, Рябков отметил, что решения относительно средств, принадлежащих Ирану, должны приниматься самим Тегераном.
Замглавы МИД России подчеркнул, что в отношении российских замороженных активов подобные действия категорически неприемлемы и недопустимы. При подобных посягательствах российская сторона отреагирует соответственным образом.
«Любое использование российских активов на цели, не согласованные с Российской Федерацией, – это прямой грабеж и радикальный пересмотр самих основ, на которых функционировала [международная финансовая система]», – сказал Рябков.
23 июня Трамп в социальной сети Truth Social написал, что иранские средства, размороженные после смягчения санкций, будут находиться на специальном счете под контролем американской стороны и использоваться для закупки продовольствия и медикаментов в Соединенных Штатах. Среди товаров он назвал кукурузу, пшеницу и соевые бобы. В своем обращении Трамп охарактеризовал ситуацию в Иране как гуманитарный кризис и подчеркнул необходимость оказания помощи. Он заявил, что поставки продовольствия и медикаментов являются срочной мерой поддержки.