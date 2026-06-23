Трамп: Иран согласился на ядерные инспекции на самом высоком уровне

Трамп также сообщил, что согласился не вводить дополнительную морскую блокаду Ормузского пролива и сохранить его открытым для судоходства. При этом американские корабли останутся в регионе на случай необходимости восстановления ограничительных мер. Президент США упомянул, что средства, связанные с ослаблением санкционного режима, будут находиться на специальном счете под контролем американской стороны и использоваться для закупки продовольствия и медикаментов в Соединенных Штатах. Среди товаров он назвал кукурузу, пшеницу и соевые бобы.