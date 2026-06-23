Трамп: Иран согласился на ядерные инспекции на самом высоком уровне
Переговоры Соединенных Штатов с Ираном продвигаются успешно и сопровождаются рядом договоренностей, которые касаются ядерного контроля, санкционного режима и судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, главным в ходе достигнутых договоренностей стало согласие Тегерана на проведение ядерных инспекций. Президент США отметил, что именно это условие стало основой для продолжения переговорного процесса. По его словам, в противном случае дальнейшие контакты были бы невозможны.
Трамп также сообщил, что согласился не вводить дополнительную морскую блокаду Ормузского пролива и сохранить его открытым для судоходства. При этом американские корабли останутся в регионе на случай необходимости восстановления ограничительных мер. Президент США упомянул, что средства, связанные с ослаблением санкционного режима, будут находиться на специальном счете под контролем американской стороны и использоваться для закупки продовольствия и медикаментов в Соединенных Штатах. Среди товаров он назвал кукурузу, пшеницу и соевые бобы.
В своем обращении Трамп охарактеризовал ситуацию в Иране как гуманитарный кризис и подчеркнул необходимость оказания помощи. Он заявил, что поставки продовольствия и медикаментов являются срочной мерой поддержки.
18 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи официально подтвердил доработку и подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки.
Первый раунд американо-иранских переговоров после подписания меморандума о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке прошел с 21 по 22 июня. Первоначально они должны были состояться 19 июня, но были отложены после израильского воздушного налета по позициям проиранской шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Основной темой диалога стало прекращение боевых действий в Ливане и допуск инспекторов ООН на иранские ядерные объекты.
В ходе переговоров стороны сформировали специализированные рабочие группы для согласования параметров будущего итогового соглашения. Советник министра иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари отметил, что были созданы контрольные группы для надзора за выполнением меморандума и мониторинга прогресса в отношении заключения окончательного соглашения. Он уточнил, что в рамках переговорного процесса предусмотрен 60-дневный срок для выработки финального документа.
22 июня заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что стороны договорились сформировать четыре специализированные рабочие группы для проработки ключевых направлений урегулирования существующих разногласий. По его словам, стороны согласовали создание групп по прекращению санкций, ядерной тематике, реконструкции и экономическому развитию, мониторингу и осуществлению. Кроме того, участники переговоров приняли решение создать специальный контактный пункт между двумя странами по вопросам судоходства через Ормузский пролив.