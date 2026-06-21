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Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае закрытия Ормузского пролива

Он добавил, что США могут сами взять его под контроль и взимать 20% проходящей по нему нефти
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может взять под контроль Ормузский пролив и получать 20% проходящей через него нефти. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

В случае попытки Ирана закрыть стратегическую морскую артерию американский лидер пригрозил Тегерану применением силы.

«Мы можем взять пролив под контроль, если потребуется», – сказал Трамп. – «Я уничтожу их. Если они не заключат сделку, мы введем сборы за проход».

Американский президент также сообщил, что провел ночные переговоры с иранскими представителями, в ходе которых предупредил их о недопустимости закрытия пролива.

Что означает пауза в переговорах США и Ирана

Политика / Международные новости

«Закроете – вашей страны не будет. Вы даже не вернетесь домой живыми», – заявил он, комментируя свой разговор с иранской стороной.

21 июня агентство Fars сообщило, что Ормузский пролив остается закрытым, а ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдавали разрешений на проход судов до дальнейшего уведомления. Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов 20 июня в ответ на удары Израиля по Ливану и нарушение первого пункта меморандума с США, который касается прекращения огня на всех фронтах. При этом ВС США заявили о свободном проходе судов через Ормузский пролив.

Заявление Трампа прозвучало на фоне переговоров США и Ирана, которые проходят 21 июня в Швейцарии. Комментируя их предварительные результаты, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о достижении значительного прогресса.

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