Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае закрытия Ормузского пролива

Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае закрытия Ормузского проливаОн добавил, что США могут сами взять его под контроль и взимать 20% проходящей по нему нефти
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может взять под контроль Ормузский пролив и получать 20% проходящей через него нефти. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
В случае попытки Ирана закрыть стратегическую морскую артерию американский лидер пригрозил Тегерану применением силы.
«Мы можем взять пролив под контроль, если потребуется», – сказал Трамп. – «Я уничтожу их. Если они не заключат сделку, мы введем сборы за проход».
Американский президент также сообщил, что провел ночные переговоры с иранскими представителями, в ходе которых предупредил их о недопустимости закрытия пролива.
«Закроете – вашей страны не будет. Вы даже не вернетесь домой живыми», – заявил он, комментируя свой разговор с иранской стороной.
21 июня агентство Fars сообщило, что Ормузский пролив остается закрытым, а ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдавали разрешений на проход судов до дальнейшего уведомления. Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов 20 июня в ответ на удары Израиля по Ливану и нарушение первого пункта меморандума с США, который касается прекращения огня на всех фронтах. При этом ВС США заявили о свободном проходе судов через Ормузский пролив.
Заявление Трампа прозвучало на фоне переговоров США и Ирана, которые проходят 21 июня в Швейцарии. Комментируя их предварительные результаты, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о достижении значительного прогресса.