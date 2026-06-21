Иран назвал прекращения огня в Ливане условием продолжения переговоров с США

Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии были отложены из-за обострения конфликта в Ливане. 19 июня сообщалось, что израильские военные наносили удары по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжали атаки в ряде районов приграничной территории. По меньшей мере 16 человек погибли в результате атак израильских ВВС по нескольким объектам в Ливане 20 июня.