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Иран назвал прекращения огня в Ливане условием продолжения переговоров с США

Ведомости

Тегеран не будет продолжать переговорный процесс с США, если боевые действия в Ливане не будут прекращены. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

21 июня CNN сообщал, что среди основных направлений предстоящих переговоров между Вашингтоном и Тегераном вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал продвижение по вопросам, связанным с ядерной сферой, а также достижение прекращения огня в Ливане.

Запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии были отложены из-за обострения конфликта в Ливане. 19 июня сообщалось, что израильские военные наносили удары по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжали атаки в ряде районов приграничной территории. По меньшей мере 16 человек погибли в результате атак израильских ВВС по нескольким объектам в Ливане 20 июня.

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