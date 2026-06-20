Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SBER312,84-0,81%CNY Бирж.10,807+0,16%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Главная / Политика /

N12: Нетаньяху приказал остановить бои на юге Ливана

Ведомости

Израильское руководство приказало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить огонь на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал N12.

Остановка огня объявлена на следующий день после того, как Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о перемирии. Reuters уточняло, что договоренность была достигнута при посредничестве США и Катара, а также при содействии Ирана.

Кроме того, в Пакистане заявили о возможной технической встрече представителей США и Ирана, которая может пройти 21 июня в Швейцарии. Изначально встреча должна была пройти 19 июня, но была отложена из-за отказа Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Иран потребовал включить в предварительное соглашение с Вашингтоном условие о прекращении военных действий Израиля в Ливане.

Читайте также:По меньшей мере 16 человек погибли в результате израильских ударов по Ливану
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь