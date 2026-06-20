N12: Нетаньяху приказал остановить бои на юге Ливана

Кроме того, в Пакистане заявили о возможной технической встрече представителей США и Ирана, которая может пройти 21 июня в Швейцарии. Изначально встреча должна была пройти 19 июня, но была отложена из-за отказа Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Иран потребовал включить в предварительное соглашение с Вашингтоном условие о прекращении военных действий Израиля в Ливане.