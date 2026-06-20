N12: Нетаньяху приказал остановить бои на юге Ливана
Израильское руководство приказало Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) прекратить огонь на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал N12.
Остановка огня объявлена на следующий день после того, как Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о перемирии. Reuters уточняло, что договоренность была достигнута при посредничестве США и Катара, а также при содействии Ирана.
Кроме того, в Пакистане заявили о возможной технической встрече представителей США и Ирана, которая может пройти 21 июня в Швейцарии. Изначально встреча должна была пройти 19 июня, но была отложена из-за отказа Тегерана. Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Иран потребовал включить в предварительное соглашение с Вашингтоном условие о прекращении военных действий Израиля в Ливане.