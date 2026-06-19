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Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня

Ведомости

Израиль и шиитская группировка «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое должно вступить в силу 19 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По словам собеседника агентства, договоренность была достигнута при посредничестве США и Катара, а также при содействии Ирана. Он добавил, что американские и катарские переговорщики участвовали в выработке соглашения. «Мы понимаем, что после обмена ударами ранее сегодня Израиль и "Хезболла" сейчас находятся в режиме прекращения огня», – отметил чиновник.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила 19 июня, что в минувшую ночь израильские военные наносили удары по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжают атаки в ряде районов приграничной территории. В заявлении армии утверждается, что действия стали ответом на нарушения режима прекращения огня со стороны ливанского движения.

Financial Times писал, что запланированные на 19 июня переговоры между США и Ираном в Швейцарии были отложены из-за обострения ситуации в Ливане. Как рассказал один из собеседников издания, иранская сторона потребовала гарантий прекращения боевых действий в Ливане в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. В настоящее время посредники пытаются урегулировать возникшие разногласия.

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