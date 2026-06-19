Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня

По словам собеседника агентства, договоренность была достигнута при посредничестве США и Катара, а также при содействии Ирана. Он добавил, что американские и катарские переговорщики участвовали в выработке соглашения. «Мы понимаем, что после обмена ударами ранее сегодня Израиль и "Хезболла" сейчас находятся в режиме прекращения огня», – отметил чиновник.