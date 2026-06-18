Президент Ирана Пезешкиан опубликовал текст меморандума с США

5. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов в течение 60 дней только из Персидского залива в Оманский пролив и обратно. Движение коммерческих судов начнется немедленно, а с учетом необходимости устранения технических и военных препятствий и разминирования со стороны Исламской Республики Иран, эти меры будут приняты в течение 30 дней. Исламская Республика Иран проведет диалог с Султанатом Оман для определения будущего управления и морских услуг в Ормузском проливе, а также обсудит этот вопрос с другими прибрежными государствами Персидского залива в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива.