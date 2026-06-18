Президент Ирана Пезешкиан опубликовал текст меморандума с США

Президент Ирана Пезешкиан опубликовал текст меморандума с СШАСтороны дистанционно подписали документ в ночь на 18 июня
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи 18 июня подтвердил подписание ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Документ был согласован обеими сторонами и включает 14 пунктов, в том числе определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. «Ведомости» публикуют полный текст соглашения.
1. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран, а также их союзники в нынешней войне, подписывая настоящий Меморандум о взаимопонимании, заявляют о немедленном и окончательном прекращении боевых действий по всем фронтам, включая Ливан, и обязуются отныне не начинать никаких войн или военных операций друг против друга, а также воздерживаться от угроз или применения силы друг против друга и обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Итоговое соглашение подтвердит окончательное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, и другие положения настоящего параграфа.
2. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга.
3. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки обязуются вести переговоры и достичь окончательного соглашения в течение максимум 60 дней, с возможностью продления этого срока по взаимному согласию.
4. Сразу после подписания настоящего Меморандума Соединенные Штаты Америки начнут снятие морской блокады и любых препятствий, направленных против Исламской Республики Иран и полностью прекратят военно-морскую блокаду в течение 30 дней. В этот период движение судов будет пропорционально объемам довоенного судоходства, восстанавливаемым Исламской Республикой Иран. Соединенные Штаты Америки также обязуются вывести свои войска из приграничных Исламской Республики Иран районов в течение 30 дней после заключения итоговой сделки.
5. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании Исламская Республика Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов в течение 60 дней только из Персидского залива в Оманский пролив и обратно. Движение коммерческих судов начнется немедленно, а с учетом необходимости устранения технических и военных препятствий и разминирования со стороны Исламской Республики Иран, эти меры будут приняты в течение 30 дней. Исламская Республика Иран проведет диалог с Султанатом Оман для определения будущего управления и морских услуг в Ормузском проливе, а также обсудит этот вопрос с другими прибрежными государствами Персидского залива в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива.
6. Соединенные Штаты Америки совместно с региональными партнерами обязуются разработать окончательный, взаимно согласованный план, предусматривающий выделение не менее $300 млрд для восстановления и экономического развития Исламской Республики Иран. Механизм реализации этого плана будет окончательно согласован в рамках итогового соглашения в течение 60 дней. Все необходимые лицензии, исключения [cпециальный механихм, на время ослабляющий санкции, – «Ведомости»] и уточнения для соответствующих финансовых операций будут предоставлены Соединенными Штатами Америки.
7. Соединенные Штаты Америки обязуются прекратить действие всех видов санкций против Исламской Республики Иран, включая резолюции Совета Безопасности ООН, резолюции Совета управляющих МАГАТЭ и все односторонние санкции США, как первичные, так и вторичные, по согласованному в рамках итогового соглашения графику. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки признают критическую важность вышеупомянутого вопроса о прекращении действия санкций и выражают намерение без промедления рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров для достижения взаимного соглашения по ним.
8. Исламская Республика Иран подтверждает, что не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились разрешить вопрос накопленных обогащенных ядерных материалов с помощь механизма, который будет согласован обеими сторонами, согласно графику, упомянутому в пункте 7, используя наиболее простой метод, предусматривающей разбавление на месте под надзором МАГАТЭ. Обе стороны договорились обсудить вопрос обогащения и другие обоюдно согласованные вопросы, касающиеся ядерных потребностей Исламской Республики Иран, на основе нормативной базы, согласованной в окончательном соглашении. Окончательное соглашение подтвердит положения этого пункта. Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран признают критическую важность вышеупомянутых ядерных вопросов и выражают намерение незамедлительно рассмотреть эти вопросы в ходе переговоров для достижения взаимного соглашения по ним.
9. До заключения окончательного соглашения Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран договорились сохранять статус-кво. Исламская Республика Иран сохранит текущий статус-кво своей ядерной программы, а Соединенные Штаты Америки не будут вводить никаких новых санкций и не будут развертывать дополнительные силы в регионе.
10. Соединенные Штаты Америки обязуются незамедлительно после подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и до отмены санкций Министерство финансов США будет выдавать разрешения [лицензии минфина США] на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и их производных, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские транзакции, страхование, транспортировку и т. д.
11. Соединенные Штаты Америки обязуются обеспечить полный доступ к замороженным или ограниченным в использовании средствам и активам Исламской Республики Иран после имплементации настоящего Меморандума о взаимопонимании. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки в ходе переговоров взаимно согласуют процедуры, связанные с высвобождением этих средств. Такие средства, независимо от того, находятся ли они на изначальном счете или переведены, должны быть в полной мере использованы для выплаты любому конечному бенефициару, назначенному Центральным банком Исламской Республики Иран. Соединенные Штаты Америки обязуются выдать все необходимые для этого лицензии и разрешения.
12. Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки договорились о налаживании исполнительного механизма для отслеживания успешной реализации настоящего Меморандума о взаимопонимании и соблюдения в будущем условий финального соглашения.
13. После подписания настоящего Меморандума о взаимопонимании и при условии начала исполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11 настоящего Меморандума о взаимопонимании, а также продолжения выполнения указанных мер, Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки начнут переговоры по окончательному соглашению и оставшимся пунктам.
14. Финальное соглашение подлежит одобрению СБ ООН.