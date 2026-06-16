Приведет ли меморандум США и Ирана к окончанию войны между ними

Приведет ли меморандум США и Ирана к окончанию войны между нимиИзраиль пока не готов принять это соглашение
Иран и США договорились прекратить все боевые действия на Ближнем Востоке, а также возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе. Об этом в ночь на 15 июня сообщили премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф (посредник в американо-иранских переговорах), американский президент Дональд Трамп, а также Верховный совет национальной безопасности Исламской Республики. При этом решение проблемы иранской ядерной программы станет темой следующего этапа американо-иранского диалога. Церемония подписания меморандума запланирована на 19 июня в Женеве. В нем предположительно примут участие американский вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи, передает The New York Times (NYT). Сразу после публикации этих сообщений главы государств соседних к Ирану мусульманских стран приветствовали американо-иранские договоренности.
Изначально, по словам Трампа и Шарифа, американо-иранские договоренности были запланированы на 14 июня. Но в тот день иранская сторона намеренно тянула с согласованием текста меморандума, дабы оно не совпало с датой рождения Трампа, писала NYT со ссылкой на двух иранских чиновников. Более того, Тегеран был готов и вовсе выйти из американо-иранских переговоров после того, как израильские ВВС нанесли удар по Бейруту. Однако в последний момент американская администрация уговорила иранцев не делать этого, «пойдя на уступки», сообщило агентство Fars со ссылкой на источники.
Вскоре в интервью (NYT) Трамп пожаловался на израильского премьера Биньямина Нетаньяху за его попытки сорвать американо-иранские договоренности. «Он очень сложный человек. И, честно говоря, он должен быть нам очень благодарен. Потому что, если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не просуществовал бы и двух часов», – сказал он. Одновременно Трамп похвалил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за содействие в разрешении ближневосточного кризиса. Правда, в то же время американский президент обещал возобновить боевые действия, если на последующих этапах диалога не будет достигнута «ядерная сделка» по ликвидации иранского обогащенного урана.
Содержание текста меморандума сторонами полностью не раскрыто – оно станет известно лишь после церемонии подписания документа в Женеве. В заявлении Верховного совета национальной безопасности говорится, что помимо открытия Ормузского пролива для судов соглашение предполагает еще немедленное снятие американской морской блокады, а также прекращение боевых действий Израиля против шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. Правда, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир на странице в соцсети Х объявил, что действие американо-иранского соглашения не распространяется на Израиль, поскольку он суверенен.
Позиция Израиля имеет критическое значение для соглашения, уверен главный редактор сайта «Иран-1979», иранист Исмагил Гибадуллин. Израильский премьер не собирается добровольно покидать свой пост и по крайней мере до парламентских выборов осенью текущего года попытается продолжить нагнетать региональную эскалацию, торпедируя тем самым любые мирные инициативы, говорит эксперт: «Администрация Белого дома не может контролировать израильское правительство. Это обстоятельство начинает влиять на позиции самого Трампа внутри страны. Для заключения полноценного и долговечного соглашения нет объективных условий, а одного субъективного желания американского президента явно недостаточно».
В то же время замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади на брифинге 15 июня сообщил, что в течение двух месяцев американские и иранские делегации обсудят вопрос снятия всех санкций против Исламской Республики, восстановления экономики региона и механизма его реализации, а также иранской ядерной программы. А источник агентства Tasnim сообщил, что в финальной версии меморандума стороны сделали «некоторые изменения» в пункте относительно режима управления Ормузским проливом без уточнения деталей. Financial Times со ссылкой на источники написала, что указанный морской маршрут будет открываться постепенно по мере его разминирования в течение месяца, а Тегеран не станет взимать там плату за проход судов в период 60 дней.
Срок действия меморандума может продлиться более 60 дней, но это хрупкая конструкция, а любая провокация может свести на нет достижение американо-иранского соглашения, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Впрочем, отмечает эксперт, сам по себе факт этих договоренностей важен как промежуточный этап для завершения ближневосточной войны, а в меморандуме как минимум фиксируется готовность диалога. «Да, камнем преткновения для соглашения остаются вопросы репараций, экономических санкций и ядерной программы. И Трамп сегодня объективно загнан в угол и готов пойти на уступки, чтобы подать сделку с Ираном как победу в глазах своего электората. Поэтому он заинтересован в сохранении статус-кво на Ближнем Востоке как минимум на время электорального цикла, чтобы иранский вопрос не превратился в бремя для республиканцев», – пояснил эксперт.