Приведет ли меморандум США и Ирана к окончанию войны между ними

Срок действия меморандума может продлиться более 60 дней, но это хрупкая конструкция, а любая провокация может свести на нет достижение американо-иранского соглашения, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Впрочем, отмечает эксперт, сам по себе факт этих договоренностей важен как промежуточный этап для завершения ближневосточной войны, а в меморандуме как минимум фиксируется готовность диалога. «Да, камнем преткновения для соглашения остаются вопросы репараций, экономических санкций и ядерной программы. И Трамп сегодня объективно загнан в угол и готов пойти на уступки, чтобы подать сделку с Ираном как победу в глазах своего электората. Поэтому он заинтересован в сохранении статус-кво на Ближнем Востоке как минимум на время электорального цикла, чтобы иранский вопрос не превратился в бремя для республиканцев», – пояснил эксперт.