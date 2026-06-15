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Трамп на встрече с Макроном рассказал о соглашении с Ираном и планах на Украину

Лидеры встретились в рамках саммита G7 во Франции
Денис Тельманов
The White House
The White House

Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 в Эвиан-ле-Бене встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Ираном, ситуации в Ливане и перспективам урегулирования на Украине. Трансляцию вел канал Белого дома.

«Ведомости» собрали главное из выступления американского лидера.

Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном подписан. «Я очень рад сообщить, действительно очень рад: соглашение подписано, все документы подписаны, а пролив уже частично открыт», – сказал Трамп.

– У США сложились очень хорошие отношения с Ираном, продолжил он: «Там теперь другое руководство. Как вы знаете, первое руководство ушло, второе руководство тоже ушло, и мы обнаружили, что третье руководство очень умное, сильное, действительно очень умное. В итоге нам удалось заключить сделку».

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– Трамп не исключил участия в церемонии подписания меморандума с Ираном 19 июня в Швейцарии. На ней будет присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс: «Это зависит от обстоятельств. Джей Ди приедет туда для этого. Изначально именно он должен был этим заниматься».

Условия меморандума будут обнародованы «после пятницы». «Я хочу, чтобы его опубликовали, потому что это очень мощный документ. Он не такой, как документ Обамы, который был просто ужасным», – заявил Трамп.

– Ормузский пролив уже частично открыт, а полностью заработает в пятницу, 19 июня. «Сейчас ведется поиск нескольких мин, которые уже были обнаружены. Но, по сути, суда уже начинают выходить в море, а к пятнице пролив будет полностью открыт», – указал он.

– Присутствие в проливе кораблей от нескольких стран для контроля за свободой судоходства – неплохая идея. «У нас есть договоренность, по которой (пролив) будет открыт, и это будет бесплатно, проход судов будет бесплатным», – добавил Трамп.

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– США начнут снимать санкции с Ирана и размораживать его активы, если Тегеран «будет делать то, что от него ждут».

– Для урегулирования ситуации в Ливане необходимо провести разговор с движением «Хезболла». «Мы действительно хотим посмотреть, сможем ли мы урегулировать Ливан, ливанскую ситуацию, потому что кажется, что она просто никогда не закончится. И это мини-версия того, чем мы занимались. Но и это не должно быть сложно. Это не должно быть сложно. Так что «Хезболла» – нам нужно немного с ними поговорить», – отметил американский президент.

– США сосредоточатся на Украине: «Теперь, когда этот вопрос завершен, мы сосредоточимся на этом. Посмотрим, сможем ли мы довести и это дело до конца».

Разговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прошли «очень хорошо», оба лидера открыты к поиску решения. «Вчера у меня состоялись очень хорошие разговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать и в этом вопросе. Действительно так считаю. Я думаю, что оба открыты для этого», – заключил Трамп.

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