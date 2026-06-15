Трамп на встрече с Макроном рассказал о соглашении с Ираном и планах на Украину

Трамп на встрече с Макроном рассказал о соглашении с Ираном и планах на УкраинуЛидеры встретились в рамках саммита G7 во Франции
Президент США Дональд Трамп на полях саммита G7 в Эвиан-ле-Бене встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и сделал ряд заявлений по итогам переговоров с Ираном, ситуации в Ливане и перспективам урегулирования на Украине. Трансляцию вел канал Белого дома.
«Ведомости» собрали главное из выступления американского лидера.
– Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном подписан. «Я очень рад сообщить, действительно очень рад: соглашение подписано, все документы подписаны, а пролив уже частично открыт», – сказал Трамп.
– У США сложились очень хорошие отношения с Ираном, продолжил он: «Там теперь другое руководство. Как вы знаете, первое руководство ушло, второе руководство тоже ушло, и мы обнаружили, что третье руководство очень умное, сильное, действительно очень умное. В итоге нам удалось заключить сделку».
– Трамп не исключил участия в церемонии подписания меморандума с Ираном 19 июня в Швейцарии. На ней будет присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс: «Это зависит от обстоятельств. Джей Ди приедет туда для этого. Изначально именно он должен был этим заниматься».
– Условия меморандума будут обнародованы «после пятницы». «Я хочу, чтобы его опубликовали, потому что это очень мощный документ. Он не такой, как документ Обамы, который был просто ужасным», – заявил Трамп.
– Ормузский пролив уже частично открыт, а полностью заработает в пятницу, 19 июня. «Сейчас ведется поиск нескольких мин, которые уже были обнаружены. Но, по сути, суда уже начинают выходить в море, а к пятнице пролив будет полностью открыт», – указал он.
– Присутствие в проливе кораблей от нескольких стран для контроля за свободой судоходства – неплохая идея. «У нас есть договоренность, по которой (пролив) будет открыт, и это будет бесплатно, проход судов будет бесплатным», – добавил Трамп.
– США начнут снимать санкции с Ирана и размораживать его активы, если Тегеран «будет делать то, что от него ждут».
– Для урегулирования ситуации в Ливане необходимо провести разговор с движением «Хезболла». «Мы действительно хотим посмотреть, сможем ли мы урегулировать Ливан, ливанскую ситуацию, потому что кажется, что она просто никогда не закончится. И это мини-версия того, чем мы занимались. Но и это не должно быть сложно. Это не должно быть сложно. Так что «Хезболла» – нам нужно немного с ними поговорить», – отметил американский президент.
– США сосредоточатся на Украине: «Теперь, когда этот вопрос завершен, мы сосредоточимся на этом. Посмотрим, сможем ли мы довести и это дело до конца».
– Разговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прошли «очень хорошо», оба лидера открыты к поиску решения. «Вчера у меня состоялись очень хорошие разговоры с президентом Зеленским и президентом Путиным. И мне кажется, возможно, мы сможем что-то сделать и в этом вопросе. Действительно так считаю. Я думаю, что оба открыты для этого», – заключил Трамп.