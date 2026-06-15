Трамп на встрече с Макроном рассказал о соглашении с Ираном и планах на Украину

– Для урегулирования ситуации в Ливане необходимо провести разговор с движением «Хезболла». «Мы действительно хотим посмотреть, сможем ли мы урегулировать Ливан, ливанскую ситуацию, потому что кажется, что она просто никогда не закончится. И это мини-версия того, чем мы занимались. Но и это не должно быть сложно. Это не должно быть сложно. Так что «Хезболла» – нам нужно немного с ними поговорить», – отметил американский президент.