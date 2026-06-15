Трамп пообещал «сосредоточиться на Украине» после окончания конфликта с Ираном

Трамп пообещал «сосредоточиться на Украине» после окончания конфликта с ИраномПо его словам, последний разговор с Путиным был «хорошим»
Президент США Дональд Трамп хочет сфокусироваться на урегулировании конфликта РФ и Украины после того, как стабилизируется ситуация с Ираном. Об этом он заявил журналистам, передает «РИА Новости».
«Теперь, когда с [конфликтом в Иране] покончено, мы собираемся сосредоточиться на [Украине], посмотрим, сможем ли мы это сделать», – сказал американский лидер.
Он также выразил мнение, что его последний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным получился хорошим. По словам Трампа, российский президент открыт для мира.
14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в первую очередь российский лидер поздравил коллегу с 80-летием. Стороны в ходе беседы договорились о визите американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в ближайшее время в Москву. Разговор Путина и Трампа длился 50 минут и носил «дружеский и откровенный характер».
9 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения, что США могут выступать посредником в диалоге между Москвой и Киевом, так как Вашингтон продолжает поддерживать Украину поставками оружия.