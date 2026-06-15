Трамп пообещал «сосредоточиться на Украине» после окончания конфликта с Ираном

14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в первую очередь российский лидер поздравил коллегу с 80-летием. Стороны в ходе беседы договорились о визите американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в ближайшее время в Москву. Разговор Путина и Трампа длился 50 минут и носил «дружеский и откровенный характер».