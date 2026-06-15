Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NKNC57,55-2,29%CNY Бирж.10,653+0,46%IMOEX2 542,84+1,09%RTSI1 105,64+0,33%RGBI118,53+0,08%RGBITR784,18+0,21%
Главная / Политика /

Трамп пообещал «сосредоточиться на Украине» после окончания конфликта с Ираном

По его словам, последний разговор с Путиным был «хорошим»
Ведомости

Президент США Дональд Трамп хочет сфокусироваться на урегулировании конфликта РФ и Украины после того, как стабилизируется ситуация с Ираном. Об этом он заявил журналистам, передает «РИА Новости».

«Теперь, когда с [конфликтом в Иране] покончено, мы собираемся сосредоточиться на [Украине], посмотрим, сможем ли мы это сделать», – сказал американский лидер.

Он также выразил мнение, что его последний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным получился хорошим. По словам Трампа, российский президент открыт для мира.

14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в первую очередь российский лидер поздравил коллегу с 80-летием. Стороны в ходе беседы договорились о визите американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в ближайшее время в Москву. Разговор Путина и Трампа длился 50 минут и носил «дружеский и откровенный характер».

9 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил сомнения, что США могут выступать посредником в диалоге между Москвой и Киевом, так как Вашингтон продолжает поддерживать Украину поставками оружия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь