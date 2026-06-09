Небензя: США не могут быть посредником в переговорах России и Украины
США не могут выступать посредником в диалоге между Москвой и Киевом, поскольку Вашингтон продолжает поддерживать Украину поставками оружия. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в интервью информационной службе «Вести».
«Он [госсекретарь США Марко Рубио] сказал справедливую вещь о том, что США не могут быть посредником по сути, поскольку они поддерживают по-прежнему, в том числе и вооружением, киевский режим», – сказал Небензя.
Постпред отметил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, искренне заинтересован в завершении конфликта. Однако Киев, по словам Небензи, не готов ни на какие компромиссы. «Для них война – это мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского. Ее прекращение для него – это политическая, а может быть, и не только, гибель», – сказал дипломат.
Небензя также подчеркнул, что в настоящее время никакого переговорного процесса по Украине не ведется.
8 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в возможности переговоров по урегулированию конфликта на Украине на фоне договоренностей европейских стран и Киева о поставках дальнобойных вооружений для ударов вглубь России. При этом, по словам Лаврова, США не демонстрируют заинтересованности в возвращении к договоренностям, достигнутым ранее в Анкоридже.
Лавров также раскритиковал форму обнародования президентом Украины Владимиром Зеленским письма к российскому лидеру Владимиру Путину. Как указал министр, «так вежливые люди не поступают»