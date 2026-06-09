Небензя: США не могут быть посредником в переговорах России и Украины

Постпред отметил, что президент США Дональд Трамп, вероятно, искренне заинтересован в завершении конфликта. Однако Киев, по словам Небензи, не готов ни на какие компромиссы. «Для них война – это мать родная, особенно для верхушки, прежде всего для Зеленского. Ее прекращение для него – это политическая, а может быть, и не только, гибель», – сказал дипломат.