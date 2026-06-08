Лавров о письме Зеленского и позиции Рубио по Украине. Главное

Лавров о письме Зеленского и позиции Рубио по Украине. ГлавноеМинистр усомнился в переговорах об урегулировании из-за соглашения о поставках оружия ЕС Киеву
- О письме Зеленского.
- О договоренностях с США на Аляске.
- О перспективах сотрудничества с Бангладеш.
- О выборах генсека ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине, отношениях с США, сотрудничестве с Бангладеш и выборах нового генерального секретаря ООН. «Ведомости» собрали главные заявления главы российского внешнеполитического ведомства.
О переговорах по Украине и письме Зеленского
Лавров усомнился в возможности переговоров по урегулированию конфликта на Украине на фоне договоренностей европейских стран и Киева о поставках дальнобойных вооружений для ударов вглубь России.
Глава МИД также призвал серьезно воспринимать недавние слова президента РФ Владимира Путина о том, что дальнейшее развитие ситуации зависит не столько от переговорного процесса, сколько от действий участников спецоперации.
Россия готова к честным переговорам по Украине, но они должны быть «без жульничества».
Письмо Зеленского адресовано Путину, но почему-то было разослано по всему миру, вежливые люди так не поступают. «И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны», – сказал министр.
О позиции США
Лавров заявил, что США не демонстрируют заинтересованности в возвращении к договоренностям, достигнутым ранее в Анкоридже.
Особую обеспокоенность Москвы, по его словам, вызывают заявления американских официальных лиц о поддержке Украины. Министр обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио, который на слушаниях в конгрессе заявил, что Вашингтон не может выступать посредником в конфликте, поскольку поддерживает Киев.
О взаимодействии РФ и Бангладеш
РФ надеется, что делегация из Бангладеш примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет осенью.
Россия и Бангладеш видят перспективы увеличения товарооборота. «В последние годы, хотя товарооборот испытал и взлеты, и падения небольшие, ни разу за последние годы он не опустился ниже $2 млрд», – отметил он.
Власти Бангладеш рассчитывают на поддержку России в вопросе присоединения к БРИКС, когда это станет возможным.
О выборах генсека ООН
Россия хочет, чтобы новый генеральный секретарь ООН был беспристрастным и реализовывал полностью положения Устава ООН.
Москва не возражает против того, чтобы пост генсека заняла женщина. «Мы совсем не против, чтобы женщина возглавляла данную организацию. Как и любую другую организацию», – сказал он.
Нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш откровенно подыгрывает Западу, не следуя требованиям о политической нейтральности и беспристрастности, которые предполагает занимаемая должность.