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Главная / Политика /

Лавров о письме Зеленского и позиции Рубио по Украине. Главное

Министр усомнился в переговорах об урегулировании из-за соглашения о поставках оружия ЕС Киеву
Елена Вострикова
Кристина Соловьёва / РИА Новости
Кристина Соловьёва / РИА Новости
Главное
  • О письме Зеленского.
  • О договоренностях с США на Аляске.
  • О перспективах сотрудничества с Бангладеш.
  • О выборах генсека ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине, отношениях с США, сотрудничестве с Бангладеш и выборах нового генерального секретаря ООН. «Ведомости» собрали главные заявления главы российского внешнеполитического ведомства.

О переговорах по Украине и письме Зеленского

  • Лавров усомнился в возможности переговоров по урегулированию конфликта на Украине на фоне договоренностей европейских стран и Киева о поставках дальнобойных вооружений для ударов вглубь России.

  • Глава МИД также призвал серьезно воспринимать недавние слова президента РФ Владимира Путина о том, что дальнейшее развитие ситуации зависит не столько от переговорного процесса, сколько от действий участников спецоперации.

  • Россия готова к честным переговорам по Украине, но они должны быть «без жульничества».

  • Письмо Зеленского адресовано Путину, но почему-то было разослано по всему миру, вежливые люди так не поступают. «И президент оценил это письмо скорее как указание на то, что переговоры Украине не нужны», – сказал министр.

О позиции США

  • Лавров заявил, что США не демонстрируют заинтересованности в возвращении к договоренностям, достигнутым ранее в Анкоридже.

  • Особую обеспокоенность Москвы, по его словам, вызывают заявления американских официальных лиц о поддержке Украины. Министр обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио, который на слушаниях в конгрессе заявил, что Вашингтон не может выступать посредником в конфликте, поскольку поддерживает Киев.

О взаимодействии РФ и Бангладеш

  • РФ надеется, что делегация из Бангладеш примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет осенью.

  • Россия и Бангладеш видят перспективы увеличения товарооборота. «В последние годы, хотя товарооборот испытал и взлеты, и падения небольшие, ни разу за последние годы он не опустился ниже $2 млрд», – отметил он.

  • Власти Бангладеш рассчитывают на поддержку России в вопросе присоединения к БРИКС, когда это станет возможным.

О выборах генсека ООН

  • Россия хочет, чтобы новый генеральный секретарь ООН был беспристрастным и реализовывал полностью положения Устава ООН.

  • Москва не возражает против того, чтобы пост генсека заняла женщина. «Мы совсем не против, чтобы женщина возглавляла данную организацию. Как и любую другую организацию», – сказал он.

  • Нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш откровенно подыгрывает Западу, не следуя требованиям о политической нейтральности и беспристрастности, которые предполагает занимаемая должность.

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