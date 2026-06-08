Лавров упрекнул Зеленского в разглашении «всему миру» письма Путину

«Президент на ПМЭФ подробно на эту тему высказался, в том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают», – сказал Лавров журналистам после переговоров с коллегой из Бангладеш.