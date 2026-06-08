Лавров упрекнул Зеленского в разглашении «всему миру» письма Путину
Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал форму обнародования президентом Украины Владимиром Зеленским своего письма к российскому лидеру Владимиру Путину, заявив, что «так вежливые люди не поступают», передает РИА «Новости».
«Президент на ПМЭФ подробно на эту тему высказался, в том числе с учетом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано по всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают», – сказал Лавров журналистам после переговоров с коллегой из Бангладеш.
4 июня Зеленский предложил начать прямые переговоры между Москвой и Киевом, опубликовав открытое письмо Путину.
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня Путин заявил, что не видит смысла в личной встрече с Зеленским до выработки конкретных решений по урегулированию конфликта, а также посоветовал украинскому лидеру не бояться идти на выборы. При этом он подтвердил, что пресс-секретарь Дмитрий Песков ознакомил его с текстом послания.