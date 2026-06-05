Путин заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским
Смысла в личной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским пока нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин
«Пока не вижу смысла», – сказал президент, отвечая на вопрос модератора о возможности встречи с Зеленским.
Российский лидер отметил, что переговоры будут возможны, когда будут достигнуты долгосрочные договоренности. Он также рассказал о звонке неназванного российского бизнесмена, который в прошлом месяце посетил Киев. На встрече с ним украинские власти якобы выразили готовность провести переговоры.
«Это было 21 мая, а 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской народной республике (Старобельску. – «Ведомости»). Где погибли дети, подростки. Это ужасное преступление», – продолжил он.
После этого, по словам Путина, он позвонил российскому бизнесмену и поинтересовался у него: «Что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей». В ответ предприниматель сказал, что у него нет объяснений этой атаки.
5 июня Зеленский опубликовал открытое письмо, где предложил начать прямой переговорный процесс между Москвой и Киевом и провести личную встречу с президентом Путиным. Он заявил, что Украина готова к полному прекращению огня на весь период переговоров.