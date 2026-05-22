ООН осудила атаки на гражданское население в Старобельске
ООН осуждает любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, комментируя удар по колледжу в Старобельске в ЛНР.
По его словам, подобные атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны немедленно прекратиться. «Мы призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации и без того опасной ситуации», – говорится в заявлении Дюжаррика (цитата по «РИА Новости»).
До этого сообщалось, что ночью 22 мая административные здания и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР подверглись удару украинских БПЛА самолетного типа. В общежитии в этот момент находились 86 учащихся. По последним данным, погибли шесть человек, еще 39 получили ранения. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. По его словам, удар наносился тремя волнами по одной и той же цели, а рядом с общежитием отсутствовали объекты военного назначения.
После произошедшего Путин поручил МИД России проинформировать международное сообщество об ударе по колледжу. При этом глава государства заявил, что ограничиться дипломатическими заявлениями в такой ситуации недостаточно, и поручил военным подготовить предложения по ответным мерам.
После инцидента Россия также запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Оно назначено на 22:00 мск 22 мая.