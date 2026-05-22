ООН осудила атаки на гражданское население в Старобельске

До этого сообщалось, что ночью 22 мая административные здания и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР подверглись удару украинских БПЛА самолетного типа. В общежитии в этот момент находились 86 учащихся. По последним данным, погибли шесть человек, еще 39 получили ранения. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Разбор завалов продолжается.