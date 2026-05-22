Путин поручил военным подготовить ответ на удар по Старобельску
Российские военные получили поручение подготовить предложения по ответным мерам после удара по Старобельску. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками программы «Время героев».
«В подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Минобороны РФ приказано представить свои предложения», – сказал президент.
Путин рассказал, что удар не был случайным – он прошел в три волны ночью, когда студенты спали. Он подчеркнул, что никаких объектов военного назначения рядом с общежитием нет.
Президент также привел обновленные данные о последствиях удара. По его информации, погибли шесть человек, еще 39 пострадали. Пропавшими без вести числятся 15 человек. Разбор завалов продолжается.
Кроме того, президент обратился к военнослужащим ВСУ с призывом не выполнять преступные приказы. По словам Путина, исполнение таких распоряжений делает военных соучастниками преступлений.
До этого сообщалось, что ВСУ нанесли удар дронами по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР 22 мая. Сначала сообщалось о четырех погибших и 40 раненых. После случившегося РФ запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН, которое пройдет в 22:00 мск.