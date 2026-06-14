Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием

Трамп поблагодарил Путина и сказал, что президент России первым поздравил его из иностранных лидеров. «Общение проходило неформально и, я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил», – сказал Ушаков. Путин также передал наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей со своими семьями. Путин поблагодарил Трампа за поздравление с Днем России, а также пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу, который проходит сейчас в США, Мексике и Канаде.