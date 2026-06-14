Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летием

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с 80-летиемПрезиденты России и США в ходе телефонного разговора обсудили Украину и другие вопросы
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом журналистам на брифинге рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. В первую очередь Путин поздравил Трампа с 80-летием, которое лидер США отмечает 14 июня. В ходе разговора стороны договорились о визите американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в ближайшее время в Москву. Разговор Путина и Трампа длился 50 минут и носил «дружеский и откровенный характер». По словам Ушакова, Трамп не только выслушал добрые слова и пожелания, но лидеры обсудили ключевые темы международной повестки, вопросы развития двусторонних российско-американских отношений.
Поздравления с днем рождения звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров, сказал Ушаков: «Президент России не скрывал свое уважение бойцовскими качествами Дональда Трампа, способностью держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей». По его словам, Путин направил Трампу и поздравительное послание, «в котором также отметил незаурядные черты характера юбиляра, способствующие его успеху как человека и как политика».
Трамп поблагодарил Путина и сказал, что президент России первым поздравил его из иностранных лидеров. «Общение проходило неформально и, я бы сказал, не без доли юмора. Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил», – сказал Ушаков. Путин также передал наилучшие пожелания первой леди США Мелании Трамп, высоко оценив ее роль в работе по воссоединению российских и украинских детей со своими семьями. Путин поблагодарил Трампа за поздравление с Днем России, а также пожелал удачи американским организаторам чемпионата мира по футболу, который проходит сейчас в США, Мексике и Канаде.
В разговоре обсуждалась ситуация вокруг готовящегося Меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. По словам Трампа, договоренность близка и он рассчитывает, что итоги «сложных, но в конце концов успешных переговоров» могут быть обнародованы уже сегодня. Президент США в разговоре признал, что путь к договоренностям был тернистый – препоны были не только со стороны иранского руководства.
«Но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти на приемлемый результат. Причем Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поиску конструктивных развязок с нашей стороны», – сказал Ушаков. Путин же выразил удовлетворение, что конфликт, который «был способен поджечь весь регион и не только», удается купировать. Президент России выразил готовность и дальше работать по вопросу стабилизации обстановки и решения глубинных вопросов.
Обсуждался также и конфликт на Украине, Трамп вновь акцентировал внимание на необходимости прекращения боевых действий. По словам Ушакова, президент США выразил готовность воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите G7. «Недавние удары по гражданским объектам на российской территории, конечно же, мешают урегулированию. Это было отмечено», – добавил Ушаков. Трамп сказал, что если завершить как можно скорее войну, то тогда откроются перспективы для выстраивания американо-российских отношений в новом качестве.
Путин же в свою очередь сказал, что «никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критической ситуации для Украины на поле боя». На саммите G7 европейцы и Зеленский попытаются представить все с точностью наоборот и смогут предложить только идеи, имеющие целью затянуть конфликт и продолжить военные действия, передал Ушаков содержание слов Путина: «А непосредственно Зеленскому стоило бы передать, чтобы он не забывал про трагедию Холокоста. Вместо чего он с почестями устраивает перезахоронение нацистских преступников. Если же глава киевского режима будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи – пусть приезжает в Москву».
Телефонный разговор Путина и Трампа – признание того, что потенциал дипломатии еще не исчерпан, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Эксперт объяснил, что одновременно с этим разговор выглядит как попытка России – на фоне сохраняющейся напряженности между Москвой и Киевом – реанимировать замедлившийся переговорный процесс. «Путин, по сути, сверяет часы с Трампом, отдавая ему должное и признавая его заслуги в мирном процессе. Неспроста он позвонил в день рождения американского президента», – сказал эксперт.
Поздравление Путиным Трампа с днем рождения имеет большое значение, считает научный сотрудник ИСКРАНа Дмитрий Кочегуров. По его мнению, в условиях напряженной стратегической обстановки порой не хватает фактора простых «дружеских и откровенных» отношений, подобных тем, что сложились между двумя лидерами.
Что же касается содержательной повестки их разговора, то там Кочегуров особо выделяет тему деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и подготовки меморандума о прекращении огня. Там функции посредника отводят Пакистану и Катару, но не исключено, что и Москва сыграла свою роль в стабилизации ситуации, допускает аналитик. Кроме того, важное место заняло и обсуждение урегулирования конфликта на Украине, включая гипотетическое прекращение боевых действий. В целом же теплый и продолжительный разговор между двумя лидерами говорит о том, что дипломатия как норма международных отношений не исчерпала свой потенциал до сих пор, заключает Кочегуров.