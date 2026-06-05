Что Владимир Путин сказал о конфликте на Украине международным СМИ

Что Владимир Путин сказал о конфликте на Украине международным СМИПрезидент провел встречу с редакторами иностранных информационных агентств
Президент Владимир Путин 4 июня начал свою работу в Санкт-Петербурге со встречи с руководителями и редакторами международных информационных агентств. Встреча проходила в Константиновском дворце. Президент традиционно встречается с иностранными журналистами в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На пленарном заседании ПМЭФа он выступит 5 июня.
Во встрече президента с журналистами участвовали как представители информагентств «дружественных стран» вроде Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана, так и журналисты из Франции, Германии, Испании, США и Великобритании. И если первых интересовали в основном двусторонние отношения между их странами и Россией, то западные СМИ в своих вопросах сделали акцент на украинском конфликте. Президент несколько раз, отвечая на вопросы об Украине, сказал, что Россия готова пойти на компромиссы и завершить конфликт по тем параметрам, которые были согласованы в 2025 г. на его встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.
Что Путин сказал об Украине
Главный редактор службы новостей по Европе и Африке Associated Press (США) Джеймс Джордан начал с того, что открытие ПМЭФа ознаменовалось сотнями дронов, которые были направлены с Украины в Россию, в том числе и на родной город президента – Санкт-Петербург. «Более того, ваши персональные рейтинги упали, российская экономика падает, и США утверждают, что вторжения стали настоящей катастрофой, это слова [госсекретаря США] Марко Рубио. Также было добавлено, что цели только военными средствами не будут достигнуты. Вы хотите контролировать весь Донбасский регион или вы готовы заключить сделку?» – задал вопрос Джордан. Одно другого не исключает, заявил Путин. Он отметил, что Россия наступает по всей линии боевого соприкосновения, ВСУ же не хватает личного состава – ежемесячные потери составляют у них 40 000 человек. По его словам, одна из ключевых проблем на Украине – дезертирство военных. Россия же полностью взяла под контроль ЛНР, свыше 85% ДНР, 80% Запорожской области, перечислял Путин. Вооружения у России лучше, чем у Украины, даже несмотря на поставки последней западного оружия, сказал он.
«Подытоживая, я бы вот что добавил. Мы безусловно готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы, с тем чтобы мы могли пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению», – завершил Путин ответ на этот вопрос. Позже, отвечая на вопросы и других западных журналистов, он еще несколько раз возвращался к этим словам.
По территории Украины фактически не было ни одного боевого – в полном смысле этого слова – применения «Орешника», недавние же удары сделали для того, чтобы «было удобно посмотреть результаты», сказал Путин, отвечая на вопрос гендиректора «ИТАР-ТАСС» Андрея Кондрашова про применение «Орешника». По словам Путина, России было важно посмотреть результаты, чтобы «принимать в будущем решения о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки».
Руководитель службы новостей Deutsche Presse-Agentur (Германия) Мартин Романчик спросил президента, кого тот готов видеть в качестве переговорщика от Европы по украинскому урегулированию кроме экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (неделю назад такой вопрос президенту уже задавали российские журналисты в Астане). Путин вновь повторил свою позицию о том, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах, поскольку он напрямую содействует Украине, с которой у России вооруженный конфликт: «Посредничество предполагает нейтралитет. Где же здесь нейтралитет?» Но при этом Россия не отказывается от контактов с европейцами – они могут позвонить, приехать в Россию, повторил президент свои слова, которые говорил уже много раз. Переговорщиками должны быть люди, которым Россия сможет доверять, подчеркнул он.
Главного редактора EFE (Испания) Хосе Мануэля Санс Минготе интересовало, что мешает достижению долгосрочного мира на Украине и готов ли Путин сейчас на режим прекращения огня и переговоры. Путин вновь повторил свои слова о том, что решение должно лежать в рамках договоренностей, к которым пришли на Аляске. Россия была готова пойти на компромиссы, заявил он: «Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы». Европа же в данном случае могла бы попытаться уговорить киевские власти пойти на компромиссы, которые Россия и США обсуждали в Анкоридже, заявил он. Позже Минготе вновь уточнил, готов ли Путин приостановить военные действия, чтобы начать переговоры с Украиной. «Для того чтобы начать переговоры, нет необходимости в приостановке боевых действий. Нет необходимости. И у нас были переговоры, и боевые действия не останавливались», – сказал Путин.
О легитимности Владимира Зеленского как президента Украины и словах, которые скажет Путин Зеленскому, если они будут подписывать документы о мире, спросил главный редактор службы новостей по Европе и Африке Agence France-Presse (Франция) Пьер Оссей. Путин сказал, что когда дело дойдет до подписания документов с Украиной, то делать это нужно с лицами, которые являются легитимными с точки зрения Конституции Украины. Полномочия Зеленского истекли два года назад, по украинской Конституции один человек может занимать два срока по пять лет, рассуждал он: «Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то два года уже прошло. Теперь он что, будет избираться еще на пять лет? Не положено по Конституции: только два срока по пять лет, то есть всего десять. А куда деть два года, которые он находится у власти сейчас?» Но если все же придет время подписывать документы, если будет желание закончить конфликт мирным путем – «а у России такое желание есть», то «мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ», подчеркнул он. «Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, – как минимум можно и нужно было бы сказать: слава богу, что все закончилось», – сказал он.
О чем еще спросили Путина
Романчик поинтересовался отношением Путина к партии «Альтернатива для Германии». На это президент России заявил, что его информировали о том, что эта партия в Германии занимает первую строчку в рейтингах: «На мой взгляд, это происходит потому, что лидеры этой партии могут ясно и четко сформулировать интересы немецкого народа и немецкой экономики, не боятся об этом заявить и готовы за это бороться».
Романчик также спросил президента о том, как он оценивает разговоры о том, что Россия может напасть на территорию НАТО. «Понятно – конфликт на Украине. В основе конфликта лежит госпереворот на Украине и подавление там всего русского, подавление значительной части населения этой страны», – сказал он. Воевать же с НАТО – несмотря на несдержанные обещания Североатлантического альянса о нерасширении на Восток – России смысла нет, сказал он. Путин назвал нелепым, что часть европейцев верит в возможность того, что Россия нападет на Европу. «Мы все время говорили, что одна из целей нашей операции – это денацификация Украины. И все нам со всех сторон говорили: «Ну что вы? Какая денацификация?» – продолжил он. А дальше привел в пример недавнее перезахоронение «нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских, – почти все страны Европы об этом промолчали, какая-то реакция была лишь у Польши и Израиля.
Ответил Путин и на вопрос о сложностях в российской экономике. По его словам, экономика России растет быстрее, чем экономика Евросоюза.
В России есть вопросы, связанные с макроэкономическим состоянием, прежде всего с инфляцией, – но для этого Центробанк пошел в свое время на жесткие решения по увеличению ключевой ставки, сказал он. «При этом продолжает расти промышленное производство, продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то под 28% с лишним и в значительной степени благодаря росту реальной заработной платы. Не номинальной, а реальной заработной платы – свыше 25%», – считает президент.
Главный редактор по международным новостям мировой службы новостей Reuters (Великобритания) Марк Бендайк среди прочего спросил Путина, планирует ли тот быть президентом до 2036 г. и хватит ли ему выносливости и здоровья на это. «Только Господь знает, хватит нам здоровья – и мне, и вам, и всем здесь собравшимся – для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим», – сказа Путин. Конституция России действительно позволяет баллотироваться и в 2030 г., но об этом говорить рано, заявил он: «Я сейчас даже не думаю об этом, говорю вам совершенно откровенно, даже не думаю».