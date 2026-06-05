О легитимности Владимира Зеленского как президента Украины и словах, которые скажет Путин Зеленскому, если они будут подписывать документы о мире, спросил главный редактор службы новостей по Европе и Африке Agence France-Presse (Франция) Пьер Оссей. Путин сказал, что когда дело дойдет до подписания документов с Украиной, то делать это нужно с лицами, которые являются легитимными с точки зрения Конституции Украины. Полномочия Зеленского истекли два года назад, по украинской Конституции один человек может занимать два срока по пять лет, рассуждал он: «Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то два года уже прошло. Теперь он что, будет избираться еще на пять лет? Не положено по Конституции: только два срока по пять лет, то есть всего десять. А куда деть два года, которые он находится у власти сейчас?» Но если все же придет время подписывать документы, если будет желание закончить конфликт мирным путем – «а у России такое желание есть», то «мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ», подчеркнул он. «Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, – как минимум можно и нужно было бы сказать: слава богу, что все закончилось», – сказал он.