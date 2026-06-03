ПМЭФ-2026: как проходит и кто участвует

ПМЭФ-2026: как проходит и кто участвуетОжидается, что за четыре дня форум посетят свыше 20 000 человек из более чем 100 государств
- История и значение форума
- Место проведения ПМЭФ
- Участники и география форума
- Ключевые темы и мероприятия
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 г. проходит с 3 по 6 июня под девизом «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в деловом мероприятии примут участие около 20 000 человек.
Как создавался и развивался форум
ПМЭФ ведет свою историю с 1997 г. Изначально он задумывался как региональный аналог Всемирного экономического форума в Давосе для обсуждения экономических и геополитических вопросов в рамках Содружества Независимых Государств. Инициатором первого мероприятия, ориентированного преимущественно на российских участников и ближайших зарубежных партнеров, выступили Совет Федерации и Межпарламентская ассамблея СНГ.
Со временем география расширялась, деловая программа усложнялась, а статус приглашенных гостей повышался. Ключевым этапом в развитии форума стал 2006 г., когда мероприятие перешло под патронаж президента России.
За прошедшие годы форум превратился в эффективную площадку для налаживания деловых контактов, привлечения инвестиций в российскую экономику, демонстрации инновационных разработок, запуска масштабных инфраструктурных и промышленных проектов, а также для обсуждения глобальных трендов и выработки совместных решений. ПМЭФ стал местом встречи лидеров бизнеса, политиков, экспертов и представителей международных организаций.
Где проходит ПМЭФ
Местом проведения ПМЭФ по традиции является конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» (Петербургское шоссе, д. 64/1). Площадка включает три выставочных павильона, конгресс-центр с 68 залами различной вместимости, бизнес-центр, зону питания с кафе и ресторанами, а также технические и сервисные помещения. Общая вместимость комплекса достигает 30 000 человек. Организатором мероприятия выступает фонд «Росконгресс».
Участники и география форума
В этом году в Санкт‑Петербурге соберутся представители более чем 130 стран и территорий. Среди них – делегации Китая, Бразилии, Узбекистана, Монголии, Лаоса, Филиппин, КНДР и многих других государств.
Особый статус страны-гостьи на форуме получила Саудовская Аравия – это приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между государствами. На национальном стенде королевства представлены инвестиционные возможности, экспортный потенциал, а также туристические маршруты и достопримечательности. В делегацию вошли около 200 представителей государственных структур и бизнеса, включая министра энергетики принца Абдулазиза бен Сальмана и менеджмент Saudi Aramco.
Впервые с 2018 г. ожидается участие американской делегации во главе с руководителем комиссии администрации Соединенных Штатов по изящным искусствам Родни Куком. Он примет участие в тематической сессии «Россия – США: диалог культуры».
По словам Ушакова, на форуме ожидаются государственные деятели и политики из 76 стран, а также главы международных организаций, включая СНГ, ОПЕК, Форум стран-экспортеров газа и Новый банк развития БРИКС. Среди иностранных участников – спецпосланник генсека ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри, первый вице-премьер Киргизии Данияр Амангельдиев, министр сельского хозяйства Колумбии Марта Карвахалино, исполнительный директор секретариата АТЭС Эдуардо Педроса, министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович, комиссар Службы доходов ЮАР Джонстоун Макубу, министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно, бывший вице-президент Коста-Рики, генеральный секретарь Конференции ООН (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, а также гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.
В мероприятии примут участие высокопоставленные официальные лица России, включая президента Владимира Путина. Также ПМЭФ посетят первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, замруководителя администрации главы государства Максим Орешкин, министры финансов, экономического развития, труда и соцзащиты, промышленности и торговли, транспорта, культуры Антон Силуанов, Максим Решетников, Антон Котяков, Антон Алиханов, Андрей Никитин, Ольга Любимова, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, руководитель ФНС Даниил Егоров, глава Роспотребнадзора Анна Попова, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, вице-спикеры Госдумы Анна Кузнецова и Ирина Яровая.
Бизнес-делегации будут представлены крупнейшими компаниями, в числе которых ВЭБ.РФ, Сбербанк, «Газпром», «Северсталь», УГМК, «Лаборатория Касперского», ВТБ, «НОВАТЭК», «Трансмашхолдинг», «Т Плюс», VK, Ozon, Wildberries, HeadHunter, а также международными корпорациями из Китая, Италии, Саудовской Аравии и стран Латинской Америки.
Деловая программа: ключевые темы и мероприятия
Деловой блок ПМЭФ-2026 включает более 150 сессий, распределенных по пяти тематическим трекам. Обсуждения затронут трансформацию глобальных рынков, инвестиционные стратегии, новые форматы международного партнерства, роль БРИКС и партнерских объединений, меры государственной поддержки бизнеса, налоговые преобразования и развитие внутреннего рынка.
Особое место отведено технологиям, определяющим будущее: искусственному интеллекту, цифровому суверенитету, микроэлектронике, кибербезопасности и новым материалам.
Важной частью программы станет обсуждение развития человеческого капитала, инклюзивности, социальной ответственности бизнеса и новых моделей занятости в эпоху автоматизации.
Программа мероприятия выстроена по дням:
3 июня (день открытия): Российский форум малого и среднего предпринимательства и Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность», а также ряд бизнес-диалогов.
4 июня: основной день деловой программы с ключевыми сессиями по всем тематическим направлениям. Ожидается, что Владимир Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Главы государств в режиме видеоконференции дадут старт строительству первого энергоблока интегрированной АЭС в республике.
5 июня: центральное событие ПМЭФ – пленарное заседание, на котором выступит Владимир Путин. Помимо Шавката Мирзиёева, на сессии будет присутствовать президент Танзании Самия Сулуху Хассан и вице-председатель КНР Хань Чжэн.
6 июня: завершение ПМЭФ Международным молодежным экономическим форумом «День будущего», который включит более 30 сессий.
Что ждет участников ПМЭФ вне деловой повестки
Помимо деловой части, на полях форума организованы культурные и спортивные события. Для гостей и участников подготовлена программа в рамках фестиваля «Петербургские сезоны» (30 мая – 6 июня). В афише – опера «Тамерлан» в Мариинском театре, выставки современного искусства, экскурсии по историческим местам Санкт-Петербурга, ретроралли «Ленинград» в квартале «Брусницын», музыкальные концерты, а также театральные постановки и гастрофестиваль.
Спортивная программа включает велогонку, соревнования по гольфу, хоккею, конному и парусному спорту, шахматные турниры и мастер-классы от известных спортсменов. 4 июня состоится забег по центру Санкт-Петербурга, а 6 июня – прогулка на сапах по каналам.