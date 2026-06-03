ПМЭФ-2026: как проходит и кто участвует

По словам Ушакова, на форуме ожидаются государственные деятели и политики из 76 стран, а также главы международных организаций, включая СНГ, ОПЕК, Форум стран-экспортеров газа и Новый банк развития БРИКС. Среди иностранных участников – спецпосланник генсека ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри, первый вице-премьер Киргизии Данияр Амангельдиев, министр сельского хозяйства Колумбии Марта Карвахалино, исполнительный директор секретариата АТЭС Эдуардо Педроса, министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович, комиссар Службы доходов ЮАР Джонстоун Макубу, министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно, бывший вице-президент Коста-Рики, генеральный секретарь Конференции ООН (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, а также гендиректор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.