Ушаков: Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФа с большой речью
Президент РФ Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Что касается центрального мероприятия, то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент», - сказал он.
Путин выступит на одной сцене с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Танзании Самией Сулуху Хасан, которая прибудет в Россию с госвизитом. Также на ПМЭФе выступят заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз Бен Сальман.
ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня.