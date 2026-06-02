Зарубежными гостями Путина на ПМЭФе станут президенты Узбекистана и Танзании

4 июня, после общения со СМИ, в Константиновском дворце в Стрельне под Петербургом Путин проведет отдельные переговоры с Мирзиёевым. С ним они ранее виделись как на параде 9 мая в Москве, так и на заседании ЕАЭС в Астане (где Узбекистан – наблюдатель). В этот раз их переговоры начнутся с церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС в Джизакской области Узбекистана (по выражению Ушакова, «наш флагманский проект»). По планам, всего там будет построено два энергоблока большой мощности и два – малой мощности. На месте строительства их поприветствуют гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Лихачев и руководитель «Узтома» Азим Ахмедходжаев. Президенты дадут старт строительству работ по видеосвязи.