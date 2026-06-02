Зарубежными гостями Путина на ПМЭФе станут президенты Узбекистана и Танзании

Зарубежными гостями Путина на ПМЭФе станут президенты Узбекистана и ТанзанииСтатус страны-гостя в 2026 году имеет Саудовская Аравия
Как рассказал журналистам на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 г. Владимир Путин 5 июня выступит на одной сцене с президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Танзании Самией Сулуху Хасан, которая прибудет в Россию с госвизитом. Также свои речи произнесут заместитель председателя КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдельазиз Бен Сальман. Сам форум пройдет с 3 по 6 июня. 4 июня Путин в ставшем традиционном формате ответит на вопросы руководителей международных информагентств.
3 июня торжественный прием Хасан и межгосударственные переговоры состоятся в Кремле с участием большой российской делегации (из семи министров, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, финансово-экономического блока, министра сельского хозяйства Оксаны Лут, министра высшего образования Валерия Фалькова, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева и других). Ушаков отметил, что Танзания занимает важное стратегическое положение в Африке, так как имеет выход к Индийскому океану.
Хасан находится во главе страны с 2021 г., когда она заменила на правах вице-президента после смерти из-за COVID-19 предыдущего лидера Танзании Джона Магуфули. Осенью 2025 г. в Танзании прошли новые выборы без допуска оппозиции, и на них Хасан официально набрала 97,66% голосов. В день голосования в стране начались массовые акции протеста, а Управление верховного комиссара ООН по правам человека говорило о погибших.
4 июня, после общения со СМИ, в Константиновском дворце в Стрельне под Петербургом Путин проведет отдельные переговоры с Мирзиёевым. С ним они ранее виделись как на параде 9 мая в Москве, так и на заседании ЕАЭС в Астане (где Узбекистан – наблюдатель). В этот раз их переговоры начнутся с церемонии начала строительства первого энергоблока АЭС в Джизакской области Узбекистана (по выражению Ушакова, «наш флагманский проект»). По планам, всего там будет построено два энергоблока большой мощности и два – малой мощности. На месте строительства их поприветствуют гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, Лихачев и руководитель «Узтома» Азим Ахмедходжаев. Президенты дадут старт строительству работ по видеосвязи.
Наконец, 5 июня Путин обсудит с Хань Чжэном итоги своего майского визита в КНР (заместитель лидера КНР Си Цзиньпина также посетит Белоруссию, сообщили в МИД Китая). При этом, несмотря на формально высокий государственный пост, с 2022 г. по партийной линии он не входит даже в ЦК Компартии. В дни ПМЭФа в Петербурге также будет находиться президент Абхазии Бадра Гунба.
Статус страны-гостя ПМЭФа 2026 г. имеет Саудовская Аравия. В делегацию от этой страны, помимо упомянутого Абдельазиза Бен Сальмана Аль Сауда, войдут всего около 200 представителей, включая министров промышленности, транспорта и логистики, представителей ключевых ведомств, банков и нефтяной компании Saudi Aramco. Состоятся также мероприятия по линии делового диалога Россия – Саудовская Аравия (такой же формат на ПМЭФе будет с Азербайджаном, Бразилией, Германией, Молдавией, Китаем, США и т. д.).
В целом на форум прибудут государственные и политические делегации из 76 стран, в том числе впервые с 2018 г. – из США во главе с председателем комиссии по изящным искусствам при администрации американского президента Родни Куком-младшим. Всего в Петербурге ждут гостей более чем из 100 стран. Приглашены и руководители таких организаций, как АТЭС, СНГ, ОДКБ, Евразийская экономическая комиссия, Союзное государство, ОПЕК и др. Лозунгом ПМЭФ-2026 избран слоган «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».
Ничего неожиданного в иностранном представительстве на ПМЭФе не прослеживается, состав по статусу делегатов сходный с прошлыми форумами, говорит политолог Алексей Макаркин. Любопытно присутствие на форуме Саудовской Аравии в качестве страны-гостя и сводного брата фактического главы государства кронпринца Мохаммеда бин Салмана Аль Сауда (речь о министре энергетики). По словам Макаркина, Саудовская Аравия – «непростая страна», которая обладает как связями с Россией, так и с США, проводя многовекторную внешнюю политику.
Важно и присутствие Мирзиёева, который поддерживает с Москвой партнерские отношения, несмотря на то, что его страна не входит в ЕАЭС и ОДКБ. Как и в 2025 г., на форуме будет представитель КНР, но год назад статус представителя был выше – вице-премьер Госсовета Дин Сюэсян входит в постоянный комитет Политбюро ЦК КПК. Что же касается Танзании, то исторически у Москвы с ней хорошие отношения еще с советского периода, так что этот опыт актуален и сегодня, резюмирует Макаркин.