Вице-председатель КНР прибудет в Россию для участия в ПМЭФ
«По приглашению правительства РФ и правительства Республики Беларусь вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит Россию для участия в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, а также посетит с визитом Республику Беларусь», – сказала она.
По словам Мао Нин, Китай рассчитывает, что будет укреплять связи со всеми сторонами, повышать уровень доверия и продвигать построения «более справедливой и равноправной системы глобального управления».
ПМЭФ–2026 состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Еще в марте посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что в 2026 г. на ПМЭФ прибудет официальная делегация из Китая. Он говорил, что и сам планирует принять участие в мероприятии.