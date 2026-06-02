Вице-председатель КНР прибудет в Россию для участия в ПМЭФ

Вице-председатель КНР Хань Чжэн совершит визит в Россию и Белоруссию с 4 по 8 июня, в ходе которого примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ходе брифинга, передает «РИА Новости».

«По приглашению правительства РФ и правительства Республики Беларусь вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит Россию для участия в 29-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, а также посетит с визитом Республику Беларусь», – сказала она.

По словам Мао Нин, Китай рассчитывает, что будет укреплять связи со всеми сторонами, повышать уровень доверия и продвигать построения «более справедливой и равноправной системы глобального управления».

ПМЭФ–2026 состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Еще в марте посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что в 2026 г. на ПМЭФ прибудет официальная делегация из Китая. Он говорил, что и сам планирует принять участие в мероприятии.

