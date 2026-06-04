Ницше, обеление «до дыр» и призыв к диалогу: главные темы налоговой сессии ПМЭФ

Но участвующий в обсуждении президент РСПП и без двух минут бизнес-омбудсмен Александр Шохин не собирался так легко сдаваться и посвящать драгоценное время сессии обсуждению не очень близких российскому бизнесу вопросов. Отечественные предприниматели в последние годы отлично иллюстрируют цитату Ницше «Все что не убивает, делает нас сильнее», сыронизировал он. Российский бизнес становится «еще сильнее и сильнее», несмотря на все попытки его «дожать», констатировал Шохин. «Поэтому мы выживем, безусловно, но нам же развитие нужно. Нам нужно расширение налоговой базы. А налоговую базу нельзя расширить вдруг в текущем бюджетном периоде», – посетовал он.