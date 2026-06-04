Ницше, обеление «до дыр» и призыв к диалогу: главные темы налоговой сессии ПМЭФ

Ницше, обеление «до дыр» и призыв к диалогу: главные темы налоговой сессии ПМЭФБизнес и власти обсудили собственные проблемы – выяснилось, что они разные
Тема традиционной налоговой сессии ПМЭФ в этом году была сформулирована нарочито безопасно для всех участников. Говорить собирались о «внутренних ориентирах» и «международном сотрудничестве в налоговой сфере».
В контексте международной налоговой политики логика Минфина предельно проста: в приоритете защита собственной налоговой базы, для чего принимались довольно «прямолинейные» решения, рассказал замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов. Присутствующие в зале, кажется, уже успели об этом догадаться, реагировали кивками в знак согласия. Действенным по словам Сазанова оказался, например, режим специальных административных районов (САРов), созданный для комфортной деофшоризации бизнеса в непростые постсанкционные времена. В прошлом году его резиденты принесли бюджету 91 млрд руб., в 12 раз больше, чем в 2023-м, подчеркнул он.
В этой же логике действовал Минфин и при разработке поправок, которые ввели минимальную ставку налога на прибыль в 15% по аналогии с правилами Pillar II, добавил Сазанов. В целом Минфин видит проблему даже не в возможном оттоке капитала. Министерству не нравится именно безналоговый отток прибыли – «это немножко разные вещи», подчеркнул куратор налоговой политики министерства.
Если прибыль заработана в России, то налоги должны быть уплачены в России, и потом эта прибыль подлежит уже распределению – это очень простая жизненная философия, безапелляционно констатировал Сазанов.
Но участвующий в обсуждении президент РСПП и без двух минут бизнес-омбудсмен Александр Шохин не собирался так легко сдаваться и посвящать драгоценное время сессии обсуждению не очень близких российскому бизнесу вопросов. Отечественные предприниматели в последние годы отлично иллюстрируют цитату Ницше «Все что не убивает, делает нас сильнее», сыронизировал он. Российский бизнес становится «еще сильнее и сильнее», несмотря на все попытки его «дожать», констатировал Шохин. «Поэтому мы выживем, безусловно, но нам же развитие нужно. Нам нужно расширение налоговой базы. А налоговую базу нельзя расширить вдруг в текущем бюджетном периоде», – посетовал он.
Шохин вспомнил и утреннюю цитату главы Минфина Антона Силуанова про то, что несмотря на опасения «перегнуть палку» налоги (то есть их сборы) все-таки растут. Бизнес сейчас призывает позаботиться о расширении налоговой базы и смотреть, какие еще, кроме «палки», используются инструменты, например «пряник», сказал Шохин.
В этом контексте даже самые полезные инициативы важно реализовать так, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул он. Например, ни у кого не вызывает сомнений необходимость бороться с дроблением, но важно не обелить экономику и малый бизнес в частности «до дыр», подчеркнул Шохин. Именно поэтому бизнес-объединения и предложили не снижать дальше планку годового дохода для плательщиков НДС, добавил он.
На этом фоне традиционно дружелюбным и мягким было выступление генерального директора Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинга. Представляемые им компании понимают необходимость налоговых изменений в нынешние непростые времена, но так же, как и российские, мечтают о стабильности налоговых условий, отметил он. Еще один вопрос, по которому главы бизнес-объединений проявили полное единодушие, – предварительное обсуждение налоговых изменений с бизнесом. Разъяснять принятые новации бизнесу правильно, но нужно выстраивать диалог и на этапе проработки изменений, уверен Шохин.
Участники обсуждения затронули и другие темы, в том числе и трансфертное ценообразование, однако подвести итог сказанному так никто не решился. Налоговая политика вызывает у бизнеса множество вопросов, на которые есть разной степени ясности ответы.