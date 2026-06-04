Главные события и заявления второго дня ПМЭФ-2026

Главные события и заявления второго дня ПМЭФ-2026IT, банки, прощание с прошлым и тоннель на Аляску
- Экономика и финансы
- Банки и финансовый сектор
- Технологии, цифровизация и Max
- Промышленность и инвестиции
- Здравоохранение и образование
- Международная повестка
- Медиа и «Первый канал»
- Соглашения и проекты
XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ‑2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт‑Петербурге на площадке «Экспофорум». Главная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».
«Ведомости» собрали главное со второго дня ПМЭФ-2026 г., который был посвящен вопросам экономики РФ, бюджетной политики, цифровой трансформации, международного сотрудничества и инвестиционных проектов.
Экономика и финансы
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что проведенные налоговые изменения не привели к чрезмерной нагрузке на бизнес и экономику. По его словам, опасения относительно возможного роста фискального давления не подтвердились.
Глава Минфина также сообщил, что цену отсечения в бюджетном правиле необходимо корректировать в сторону понижения, а России следует уделять больше внимания бюджетному балансу и снижению зависимости курса рубля от внешней конъюнктуры.
Кроме того, Силуанов заявил, что Россия в перспективе способна полностью погасить государственный внешний долг. По его словам, его объем остается одним из самых низких в мире и составляет около 10% совокупного госдолга. Министр подчеркнул, что страна не зависит от кредитов международных финансовых организаций и обладает собственной финансовой инфраструктурой.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил уверенность, что статистические расхождения между динамикой ВВП и инвестициями, зафиксированные в I квартале 2026 г., будут сглажены уже во II квартале.
Помощник президента Максим Орешкин отметил, что российской экономике необходимо уходить от оборонительной модели развития, характерной для 2022–2023 гг., поскольку рассчитывать на отмену санкций не приходится.
В свою очередь глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил, что уже осенью правительство и Минфин могут вернуться к обсуждению новых налоговых инициатив.
Статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что импортные товары, которые ввозят в Россию через маркетплейсы, будут облагать не только НДС, но и ввозной пошлиной при их стоимости больше 200 евро.
Банки и финансовый сектор
ВТБ прогнозирует рост привлеченных средств российских банков более чем на 10% до 72 трлн руб. Собственный портфель банка, как ожидается, увеличится до 13,6 трлн руб.
Сбербанк представил новый платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом и биометрией. До конца года планируется установить несколько тысяч таких устройств.
Технологии, цифровизация и Max
Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что по итогам прошлого года прибыль российских IT-компаний выросла на 20%, а выручка – на 15%.
Минцифры заявило, что после удаления национального мессенджера Max из App Store более 20 млн пользователей устройств Apple столкнулись с ограничением доступа к сервису.
Минфин намерен расширить взаимодействие с маркетплейсами и электронными платформами, передав им часть функций по мониторингу налоговых рисков продавцов. Соответствующее постановление планируется принять летом.
Промышленность и инвестиции
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что компания завершила I квартал и первые пять месяцев 2026 г. с чистой и операционной прибылью. Выручка выросла по сравнению с прошлым годом, несмотря на минимальную индексацию цен на автомобили Lada. Он также подтвердил планы представить до конца года прототип гибридной версии Lada Azimut.
Российский производитель конструкторов «Рубрик» приобрел разработчика детских игр «Девгейм». Сделка позволит создать единую экосистему образовательных и развлекательных продуктов для детей.
Здравоохранение и образование
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа бюджетных мест в медицинских вузах в 2026 г. На программы специалитета будет выделено более 30 000 мест, еще около 20 000 – на ординатуру.
Также глава Минздрава рассказал о разработке российской вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Препарат уже создан и готовится к прохождению необходимых испытаний. Кроме того, Минздрав сообщил о заметном прогрессе в диагностике онкологических заболеваний. За последние пять лет доля случаев выявления рака на первой стадии выросла с 25 до 36%.
На ПМЭФе также было объявлено о запуске совместного российско-кубинского проекта по разработке онковакцин.
Международная повестка
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о продолжении работы над проектом тоннеля через Берингов пролив между Россией и Аляской. По его словам, 5 июня будет подписано соглашение о дальнейшем проектировании объекта. Дмитриев также рассказал о продолжающихся контактах с представителями США, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что интерес западных стран к Армении связан не только с политикой, но и с ресурсным потенциалом республики, включая редкоземельные металлы.
Захарова также отметила, что Россия внимательно отслеживает заявления нового руководства Венгрии, касающиеся как двусторонних отношений с Москвой, так и ситуации вокруг Украины.
Замглавы МИДа Михаил Галузин сообщил, что США продолжают побуждать президента Украины Владимира Зеленского действовать в рамках договоренностей, достигнутых ранее в Анкоридже. Он также заявил, что Россия заинтересована в сближении Азербайджана с Евразийским экономическим союзом (ЕЗАЭС) и рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Баку.
По словам главы Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи, многие американские компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок после смягчения санкций. Отдельно вице-премьер Александр Новак сообщил, что Вьетнам проявляет интерес к закупкам российского сжиженного природного газа.
Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на обращение России, связанное с ударом по Старобельску.
Медиа и «Первый канал»
Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил, что в новом телевизионном сезоне канал перезапустит шоу «Фабрика звезд». Ведущей проекта останется Яна Чурикова, но формат изменится: в новом сезоне будут соревноваться две команды продюсеров – представители старой школы и новой музыкальной формации.
Эрнст также поддержал идею режиссера Никиты Михалкова о квотировании иностранных фильмов. По его словам, такая мера может стать источником поддержки отечественного кинематографа, а аналогичная практика уже применяется во Франции.
Глава «Первого канала» также рассказал, что в условиях нынешнего рекламного рынка вещатель оптимизирует расходы на производство. Часть объема новых телесериалов будет сокращена, при этом канал намерен сохранять качество за счет альянсов с онлайн-платформами. При этом популярные франшизы «Первый канал» продолжит производить и выпускать.
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