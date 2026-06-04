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Главная / Экономика /

Главные события и заявления второго дня ПМЭФ-2026

IT, банки, прощание с прошлым и тоннель на Аляску
Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Главное
  • Экономика и финансы
  • Банки и финансовый сектор
  • Технологии, цифровизация и Max
  • Промышленность и инвестиции
  • Здравоохранение и образование
  • Международная повестка
  • Медиа и «Первый канал»
  • Соглашения и проекты

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ‑2026) проходит с 3 по 6 июня в Санкт‑Петербурге на площадке «Экспофорум». Главная тема – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

«Ведомости» собрали главное со второго дня ПМЭФ-2026 г., который был посвящен вопросам экономики РФ, бюджетной политики, цифровой трансформации, международного сотрудничества и инвестиционных проектов.

Экономика и финансы

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что проведенные налоговые изменения не привели к чрезмерной нагрузке на бизнес и экономику. По его словам, опасения относительно возможного роста фискального давления не подтвердились.

Глава Минфина также сообщил, что цену отсечения в бюджетном правиле необходимо корректировать в сторону понижения, а России следует уделять больше внимания бюджетному балансу и снижению зависимости курса рубля от внешней конъюнктуры.

Максим Стулов / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Кроме того, Силуанов заявил, что Россия в перспективе способна полностью погасить государственный внешний долг. По его словам, его объем остается одним из самых низких в мире и составляет около 10% совокупного госдолга. Министр подчеркнул, что страна не зависит от кредитов международных финансовых организаций и обладает собственной финансовой инфраструктурой.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил уверенность, что статистические расхождения между динамикой ВВП и инвестициями, зафиксированные в I квартале 2026 г., будут сглажены уже во II квартале.

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Помощник президента Максим Орешкин отметил, что российской экономике необходимо уходить от оборонительной модели развития, характерной для 2022–2023 гг., поскольку рассчитывать на отмену санкций не приходится.

Максим Стулов / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В свою очередь глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин допустил, что уже осенью правительство и Минфин могут вернуться к обсуждению новых налоговых инициатив.

Статс-секретарь – замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что импортные товары, которые ввозят в Россию через маркетплейсы, будут облагать не только НДС, но и ввозной пошлиной при их стоимости больше 200 евро.

Банки и финансовый сектор

ВТБ прогнозирует рост привлеченных средств российских банков более чем на 10% до 72 трлн руб. Собственный портфель банка, как ожидается, увеличится до 13,6 трлн руб.

С начала года клиенты ВТБ совершили трансграничные переводы на сумму свыше 140 млрд руб., а объем оплат товаров за рубежом через QR-коды достиг 1,3 млрд руб. Основными направлениями переводов остаются Узбекистан, Таджикистан, Китай и Кыргызстан.

Сбербанк представил новый платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом и биометрией. До конца года планируется установить несколько тысяч таких устройств.

Максим Стулов / Ведомости
Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава Сбербанка Герман Греф также заявил, что банк не рассматривает возможность покупки долей в маркетплейсах, включая Ozon и Wildberries.

Технологии, цифровизация и Max

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что по итогам прошлого года прибыль российских IT-компаний выросла на 20%, а выручка – на 15%.

Максим Стулов / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры заявило, что после удаления национального мессенджера Max из App Store более 20 млн пользователей устройств Apple столкнулись с ограничением доступа к сервису.

Минфин намерен расширить взаимодействие с маркетплейсами и электронными платформами, передав им часть функций по мониторингу налоговых рисков продавцов. Соответствующее постановление планируется принять летом.

Высокоскоростной спутниковый интернет появится примерно в 400 поездах дальнего следования благодаря совместному проекту РЖД и компании «Бюро 1440».

Промышленность и инвестиции

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что компания завершила I квартал и первые пять месяцев 2026 г. с чистой и операционной прибылью. Выручка выросла по сравнению с прошлым годом, несмотря на минимальную индексацию цен на автомобили Lada. Он также подтвердил планы представить до конца года прототип гибридной версии Lada Azimut.

Максим Стулов / Ведомости
Антон Антонов / Фотобанк «Росконгресс»

Российский производитель конструкторов «Рубрик» приобрел разработчика детских игр «Девгейм». Сделка позволит создать единую экосистему образовательных и развлекательных продуктов для детей.

Здравоохранение и образование

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об увеличении числа бюджетных мест в медицинских вузах в 2026 г. На программы специалитета будет выделено более 30 000 мест, еще около 20 000 – на ординатуру.

Также глава Минздрава рассказал о разработке российской вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Препарат уже создан и готовится к прохождению необходимых испытаний. Кроме того, Минздрав сообщил о заметном прогрессе в диагностике онкологических заболеваний. За последние пять лет доля случаев выявления рака на первой стадии выросла с 25 до 36%.

Максим Стулов / Ведомости
Артём Пряхин / Фотобанк «Росконгресс»

На ПМЭФе также было объявлено о запуске совместного российско-кубинского проекта по разработке онковакцин.

Международная повестка

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о продолжении работы над проектом тоннеля через Берингов пролив между Россией и Аляской. По его словам, 5 июня будет подписано соглашение о дальнейшем проектировании объекта. Дмитриев также рассказал о продолжающихся контактах с представителями США, включая спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Максим Стулов / Ведомости
Алексей Даничев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что интерес западных стран к Армении связан не только с политикой, но и с ресурсным потенциалом республики, включая редкоземельные металлы.

Захарова также отметила, что Россия внимательно отслеживает заявления нового руководства Венгрии, касающиеся как двусторонних отношений с Москвой, так и ситуации вокруг Украины. 

Максим Стулов / Ведомости
Елена Афонина / Фотобанк «Росконгресс»

Замглавы МИДа Михаил Галузин сообщил, что США продолжают побуждать президента Украины Владимира Зеленского действовать в рамках договоренностей, достигнутых ранее в Анкоридже. Он также заявил, что Россия заинтересована в сближении Азербайджана с Евразийским экономическим союзом (ЕЗАЭС) и рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с Баку.

По словам главы Американской торговой палаты в России Роберта Эйджи, многие американские компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок после смягчения санкций. Отдельно вице-премьер Александр Новак сообщил, что Вьетнам проявляет интерес к закупкам российского сжиженного природного газа.

Максим Стулов / Ведомости
Петр Ковалев / ТАСС

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев рассказал, что верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на обращение России, связанное с ударом по Старобельску.

Медиа и «Первый канал»

Генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст сообщил, что в новом телевизионном сезоне канал перезапустит шоу «Фабрика звезд». Ведущей проекта останется Яна Чурикова, но формат изменится: в новом сезоне будут соревноваться две команды продюсеров – представители старой школы и новой музыкальной формации.

Эрнст также поддержал идею режиссера Никиты Михалкова о квотировании иностранных фильмов. По его словам, такая мера может стать источником поддержки отечественного кинематографа, а аналогичная практика уже применяется во Франции.

Максим Стулов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Глава «Первого канала» также рассказал, что в условиях нынешнего рекламного рынка вещатель оптимизирует расходы на производство. Часть объема новых телесериалов будет сокращена, при этом канал намерен сохранять качество за счет альянсов с онлайн-платформами. При этом популярные франшизы «Первый канал» продолжит производить и выпускать.

Соглашения и проекты

  • Генеральные прокуратуры России и Вьетнама утвердили программу сотрудничества на 2026–2028 гг.

  • Республика Саха (Якутия) и холдинг ON Медиа (МТС) подписали соглашение о развитии киноиндустрии.

  • НСПК и мессенджер Max договорились о создании сервиса бесконтактных платежей.

  • ВТБ и Forma запускают программу лизинга офисной недвижимости.

  • Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика Дедова Минздрава и «Промомед» договорились о исследовании в области изучения биологического возраста и метаболического здоровья россиян.

  • Россия и Куба договорились о совместной разработке онковакцин.

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