Главные события и заявления второго дня ПМЭФ-2026

Также глава Минздрава рассказал о разработке российской вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Препарат уже создан и готовится к прохождению необходимых испытаний. Кроме того, Минздрав сообщил о заметном прогрессе в диагностике онкологических заболеваний. За последние пять лет доля случаев выявления рака на первой стадии выросла с 25 до 36%.