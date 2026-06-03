Глава «АвтоВАЗа» рассказал о финансовом состоянии компании

Глава «АвтоВАЗа» рассказал о финансовом состоянии компанииЗа пять месяцев производитель получил прибыль и немного увеличил выручку
«АвтоВАЗ» закончил I квартал и пять месяцев 2026 г. с чистой и операционной прибылью по МСФО, а выручка оказалась на несколько процентов выше, чем за те же периоды прошлого года. Об этом журналистам рассказал президент компании Максим Соколов на ПМЭФ-2026. Абсолютных значений топ-менеджер не привел.
Он также отметил рост себестоимости продукции из-за инфляции, но подчеркнул, что розничные цены на Lada практически не менялись в последнее время. Индексация рекомендуемых розничных цен на рубеже 2025–2026 гг. была в пределах 1%, напомнил Соколов. Выручка выросла из-за небольшого прироста объема производства по сравнению с прошлым годом, пояснил он.
Производственный план «АвтоВАЗа» на 2026 г. предполагает выпуск порядка 400 000 автомобилей, из них 370 000 должно быть продано в России, остальное – за рубежом. Соколов в беседе с журналистами допустил возможность корректировки этого плана под воздействием внешних обстоятельств, но пока, по его словам, это сделано не было. В 2025 г. «АвтоВАЗ» выпустил 325 000 машин (–38% г/г), регистрации новых Lada в стране составили почти 330 000 автомобилей – на 24% меньше, чем годом ранее.
По словам Соколова, наиболее маржинальной для компании сейчас является Lada Niva Travel. «Мы довольны по маржинальности и Vesta, объемы ее реализации в последние два месяца выше, чем мы ожидали», – отметил топ-менеджер. Продажи этой модели в январе – апреле снизились почти вдвое в годовом выражении до 16 410 машин, следует из данных «Автостата». Реализация всех моделей Lada за тот же период сократилась на 10% до 95 685 единиц.
Уровень долговой нагрузки компании находится на «комфортном» уровне, добавил Соколов. Вместе с тем, по его словам, в этом году в правительстве пока не был решен вопрос авансирования утильсбора национальным автоконцернам. Поскольку часть этих средств в прошлые годы поступала предприятиям уже в первом полугодии, сейчас их отсутствие негативно сказывается на денежной позиции компании, отметил топ-менеджер.
В период высокой ключевой ставки эта мера позволяла компании, не отвлекая средства на процентные расходы, финансировать большую инвестпрограмму, пояснил глава «АвтоВАЗа». Ожидается, что в этом году инвестпрограмма предприятия составит более 40 млрд руб.
«АвтоВАЗ» не публикует консолидированные результаты, что затрудняет оценку будущих финансовых показателей, говорит аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. В то же время положительный результат на уровне операционной прибыли по итогам пяти месяцев 2026 г. позволяет предположить, что и по итогам года операционная прибыль будет, рассуждает он. Этому должны способствовать такие факторы, как более сильная сезонность продаж во втором полугодии и возможное повышение цен на продукцию компании в целях компенсации растущих издержек, полагает аналитик. Основным фактором риска может стать резкое падение автомобильного рынка и продаж «АвтоВАЗа», но пока такой сценарий представляется маловероятным, считает Беспалов.
Потенциальное снижение ставок может постепенно привести к снижению процентных расходов и, как следствие, положительно сказаться на чистой прибыли, продолжает он. Эффект, скорее всего, будет растянут во времени и может проявиться уже в последующие периоды, уточняет аналитик.