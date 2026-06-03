Глава «АвтоВАЗа» рассказал о финансовом состоянии компании

«АвтоВАЗ» не публикует консолидированные результаты, что затрудняет оценку будущих финансовых показателей, говорит аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. В то же время положительный результат на уровне операционной прибыли по итогам пяти месяцев 2026 г. позволяет предположить, что и по итогам года операционная прибыль будет, рассуждает он. Этому должны способствовать такие факторы, как более сильная сезонность продаж во втором полугодии и возможное повышение цен на продукцию компании в целях компенсации растущих издержек, полагает аналитик. Основным фактором риска может стать резкое падение автомобильного рынка и продаж «АвтоВАЗа», но пока такой сценарий представляется маловероятным, считает Беспалов.