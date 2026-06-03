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«АвтоВАЗ» может представить гибридный Lada Azimut к концу года

Ведомости

«АвтоВАЗ» может представить прототип гибридной версии Lada Azimut к концу года, заявил глава компании Максим Соколов в интервью «РИА Новости».

Все технические подробности будут раскрыты, когда «АвтоВАЗ» представит прототип. Это не будет означать старт производства, так как необходимо будет сделать выводы о целесообразности запуска автомобиля, отметил он.

«И мы всегда говорим, это наш стиль, именно о результатах нашей работы. А если уж что-то обещаем, то всегда выполняем», – сказал Соколов.

В июне 2025 г. «АвтоВАЗ» на ПМЭФ-2025 представил Lada Azimut. Соколов тогда уточнял, что старт серийного производства и продаж нового кроссовера запланирован на текущий год. По его словам, новая машина стала первым кроссовером собственной разработки компании в XXI в.

Директор продуктовых программ и проектов «АвтоВАЗа» Олег Груненков сообщил, что длина Lada Azimut составляет 4,42 м, ширина – 1,84 м, высота – 1,61 м, дорожный просвет – почти 21 см. Объем багажника превышает 500 л. В базовой комплектации кроссовер будут оснащать двигателем объемом 1,6 л и мощностью 120 л. с. с шестиступенчатой механической коробкой передач. В более дорогих версиях будет доступен мотор объемом 1,8 л и мощностью 132 л. с. с вариатором.

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