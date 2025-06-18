«Автоваз» представил кроссовер Lada Azimut

«Автоваз» представил кроссовер Lada AzimutПроизводство и продажи новинки стартуют в 2026 году
«АвтоВАЗ» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) представил свой новый автомобиль – компактный кроссовер Lada Azimut, передает корреспондент «Ведомостей» с презентации новинки. Старт серийного производства и продаж машины запланированы на 2026 г., сказал журналистам президент компании Максим Соколов.
Новый автомобиль стал первым кроссовером собственной разработки «АвтоВАЗа» в XXI веке, подчеркнул он. Azimut сделан на базе платформы Lada Vesta и по основным габаритам, за исключением высоты, близок к ней. Несмотря на это, для новинки было создано 996 оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску, отметил вице-президент по инжинирингу «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев.
Длина Lada Azimut составляет 4,42 м, ширина – 1,84 м, высота – 1,61 м, дорожный просвет – почти 21 см, рассказал журналистам директор продуктовых программ и проектов «АвтоВАЗа» Олег Груненков. По сравнению с Vesta, в салоне кроссовера увеличено расстояние между передними сиденьями (на 2 см), по плечам на заднем ряду, а также расстояние между передним и задними рядами кресел, пояснил топ-менеджер. Объем багажника превышает 500 л.
По словам Груненкова, в базовой комплектации Lada Azimut будут оснащать двигателем объемом 1,6 л и мощностью 120 л.с. с шестиступенчатой механической коробкой передач. В более дорогих версиях автомобиля будет доступен также мотор объемом 1,8 л и мощностью 132 л.с. с вариатором. На перспективу рассматривается использование турбомотора мощностью до 150 л.с. с автоматической трансмиссией, добавил он.
Для кроссовера «АвтоВАЗа» будет только передний привод, несмотря на то, что «по этому поводу были разные мнения», отметил Груненков. «Если клиренс достаточно высокий, то геометрическая проходимость этого автомобиля достаточна и переднего привода тоже достаточно», – пояснил он. Полный привод увеличивает расход топлива машины и требует затрат на дополнительное обслуживание, добавил собеседник.
Как следует из сообщения компании к презентации, уже в базовой комплектации покупателям кроссовера будут предложены мультимедийная система и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, полностью светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ и прочие опции. В более дорогих версиях машина получит панорамную крышу с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, камеру кругового обзора и электрический стояночный тормоз.
По словам Груненкова, конкуренты Lada Azimut – автомобили по цене до 2,5 млн руб. «Конечно, Azimut станет новым флагманом линейки Lada, поэтому он будет чуть дороже, но будем стремиться к конкурентным ценам. У нас достаточно амбициозные планы по продажам этого автомобиля», – подчеркивает он.
Планы по расширению модельной линейки «АвтоВАЗа» за счет кроссовера Соколов раскрыл в сентябре 2022 г. Тогда же стало известно, что разработка автомобиля ведется на базе платформы Lada Vesta. Прототип Lada Azimut руководство компании показывало президенту России Владимиру Путину в январе 2024 г. во время его визита на «АвтоВАЗ».
Если бы стоимость новинки совпадала с ценами на автомобили тех же размеров у китайских конкурентов, то она получила бы рыночное преимущество, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. При сопоставимо большей цене продвигать продажи кроссовера будет тяжелее, но в силу изначально высокой локализации «АвтоВАЗ» может рассчитывать на попадание модели в госпрограммы поддержки спроса, а также на доступ в таксопарки и госзакупки, рассуждает эксперт.
В сегменте кроссоверов высокая конкуренция, особенно с китайскими производителями, поэтому ключевым фактором успеха для нового продукта «АвтоВАЗа» станет цена, соглашается руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич. Учитывая, что выход новинки запланирован на 2026 г., значимым фактором станет макроэкономическая динамика, добавляет он. Если ключевая ставка снизится, то покупательская способность населения вырастет, а это может стимулировать спрос и повысить шансы Lada Azimut на успех, резюмирует эксперт.