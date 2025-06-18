«Автоваз» представил кроссовер Lada Azimut

Если бы стоимость новинки совпадала с ценами на автомобили тех же размеров у китайских конкурентов, то она получила бы рыночное преимущество, считает исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. При сопоставимо большей цене продвигать продажи кроссовера будет тяжелее, но в силу изначально высокой локализации «АвтоВАЗ» может рассчитывать на попадание модели в госпрограммы поддержки спроса, а также на доступ в таксопарки и госзакупки, рассуждает эксперт.