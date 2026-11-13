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Силы ПВО сбили 47 дронов на подлете к Москве с полуночи

Инна Шульгина

Дежурные силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников, летевших на Москву, с начала суток. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

О первых 13 уничтоженных БПЛА глава города проинформировал в мессенджере Max в 00:42 мск. О последних трех – в 02:03 мск.

Вечером 12 ноября российские военные уничтожили 59 украинских беспилотников на подлете к Москве.

Росавиация ограничивала работу всех столичных аэропортов. На момент публикации мера отменена.

Минобороны РФ информировало, что с 8:00 мск до 20:00 мск силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Крымом и над акваторией Азовского моря.

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