У ГК ПИК появился еще один офисный проект в Москве

Девелопер Forma (входит в ГК ПИК) построит на Южнопортовой улице в Печатниках крупный офисный комплекс на 75 600 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал его представитель. О проекте также знают два консультанта, работавших с этой компанией. Деловой квартал будет состоять из четырех зданий, говорят в Forma. Его строительство начнется в 2027 г., а ввести весь комплекс в эксплуатацию планируется к 2031 г. Инвестиции в такой бизнес-центр партнер NF Group Станислав Бибик оценивает в 11–13 млрд руб. Руководитель департамента аналитики и исследований Ricci Олеся Дзюба говорит о 16–17 млрд руб.