У ГК ПИК появился еще один офисный проект в Москве

У ГК ПИК появился еще один офисный проект в МосквеВходящий в нее девелопер Forma планирует построить крупный бизнес-центр в «Южном порту»
Девелопер Forma (входит в ГК ПИК) построит на Южнопортовой улице в Печатниках крупный офисный комплекс на 75 600 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал его представитель. О проекте также знают два консультанта, работавших с этой компанией. Деловой квартал будет состоять из четырех зданий, говорят в Forma. Его строительство начнется в 2027 г., а ввести весь комплекс в эксплуатацию планируется к 2031 г. Инвестиции в такой бизнес-центр партнер NF Group Станислав Бибик оценивает в 11–13 млрд руб. Руководитель департамента аналитики и исследований Ricci Олеся Дзюба говорит о 16–17 млрд руб.
Печатники пока сложно назвать сложившимся деловым районом Москвы, однако у столичной мэрии большие планы по созданию там нового многофункционального квартала, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Южный порт» только формируется, подтверждает директор по развитию компании «Кама капитал» Евгений Трушин. Он напоминает, что к 2030 г. в этой локации может появиться 337 000 кв. м новых офисов, из которых около 180 000 кв. м пока еще остаются в свободном предложении. При этом он отмечает, что готовых объектов класса А сейчас там немного.