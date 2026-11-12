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Силы ПВО сбили 20 беспилотников на подлете к Москве

Антон Потоков
Александр Река/ТАСС
Александр Река/ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в 21:34 мск мэр рассказал о сбитии пяти БПЛА, затем – в 21:42 мск – о еще пяти.

В 21:54 мск мэр Москвы также сообщил о сбитии 10 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов, отметил Собянин.

12 ноября Минобороны РФ сообщило, что в течение дня в акватории Черного моря поражены два сухогруза с вооружением и военным имуществом ВСУ. Отмечается, что российские военные нанесли удары беспилотниками.

В ночь на 12 ноября системы противовоздушной обороны сбили 71 украинский беспилотник над девятью регионами России. 

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