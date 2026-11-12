Силы ПВО сбили 20 беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 20 беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Так, в 21:34 мск мэр рассказал о сбитии пяти БПЛА, затем – в 21:42 мск – о еще пяти.