Semafor: минюст США начал расследование в отношении Nvidia

8 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование после публикаций об измене Дженсена Хуанга. Поводом стали сообщения The New York Times о его близких отношениях с Элис Хуанг. Американские спецслужбы предполагают, что она может быть связана с китайской разведкой. В тот же день Хуанг признался сотрудникам компании в супружеской измене и извинился перед семьей.