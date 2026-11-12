Semafor: минюст США начал расследование в отношении Nvidia
Министерство юстиции США начало несколько расследований, которые могут затронуть Nvidia после отставки гендиректора компании Дженсена Хуанга. Об этом сообщило издание Semafor со ссылкой на двух представителей администрации президента США.
По словам источников, одно из расследований касается производства чипов. Другое – компаний Megaspeed и Supermicro. Следствие также проверяет деятельность Элис Хуанг, которую подозревают в работе на китайскую разведку. Она являлась топ-менеджером сингапурской компании Megaspeed, которая закупала чипы у Nvidia. Также Хуанг состояла в романтических отношениях с гендиректором Nvidia.
Semafor добавило, что пока нет признаков, что минюст США предъявит обвинения Nvidia или ее бывшему гендиректору.
8 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование после публикаций об измене Дженсена Хуанга. Поводом стали сообщения The New York Times о его близких отношениях с Элис Хуанг. Американские спецслужбы предполагают, что она может быть связана с китайской разведкой. В тот же день Хуанг признался сотрудникам компании в супружеской измене и извинился перед семьей.
10 ноября инвесторы Nvidia подали коллективный иск против компании и Хуанга. Они обвинили их в сокрытии информации о связях с Megaspeed International.
12 ноября The New York Times сообщила со ссылкой на пять источников, что Хуанг предположительно также состоял во внебрачных отношениях со своей подчиненной – вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл.
Тем же днем Дженсен Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia, а также должность президента компании и место в совете директоров. Отставка вступила в силу немедленно. Временным гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.