Nvidia объявила об отставке гендиректора Дженсена Хуанга

Nvidia объявила об отставке гендиректора Дженсена ХуангаВременной главой компании назначена Колетт Кресс
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост, а также должность президента компании и место в совете директоров. Отставка вступила в силу немедленно, следует из пресс-релиза американского производителя чипов.
Временным гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. Она продолжит выполнять обязанности финансового директора до назначения постоянного руководителя. Совет директоров начал поиск преемника Хуанга среди внутренних и внешних кандидатов. Председателем совета директоров назначен Харви Джонс.
«Совет директоров полностью доверяет Колетт и руководящей команде», – заявил Джонс. По его словам, компания рассчитывает продолжить работу, выполнение обязательств перед клиентами и реализацию технологических планов без перебоев.
До объявления об отставке Хуанга совет директоров Nvidia рассматривал различные варианты смены руководства. По данным Bloomberg, один из них предусматривал переход Хуанга на пост председателя совета директоров.
12 ноября The New York Times сообщила со ссылкой на пять источников, что Хуанг предположительно состоял во внебрачных отношениях со своей подчиненной – вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл. Согласно корпоративному кодексу Nvidia, сотрудники должны избегать ситуаций, способных привести к конфликту личных интересов и обязанностей перед компанией. К числу потенциальных причин такого конфликта относятся и личные отношения.
10 ноября инвесторы Nvidia подали коллективный иск против компании и Хуанга. Они обвинили менеджмент в сокрытии информации о связях с сингапурской Megaspeed International и ее бывшей руководительницей, которую подозревают в содействии обходу экспортных ограничений США.
8 ноября совет директоров Nvidia объявил о независимом расследовании после сообщений о возможной связи Хуанга с иностранной разведкой. Компания тогда заявила, что не видит оснований считать национальную безопасность США или свои коммерческие секреты скомпрометированными.