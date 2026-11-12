Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,426+0,39%VEON-RX90,4+2,73%EUTR13,6-0,37%IMOEX2 488,82-0,05%RTSI944,84-0,43%RGBI111,92+0,05%RGBITR778,45+0,08%
Главная / Технологии /

Nvidia объявила об отставке гендиректора Дженсена Хуанга

Временной главой компании назначена Колетт Кресс
Анна Виноградова
Soeren Stache \ ТАСС
Soeren Stache \ ТАСС

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост, а также должность президента компании и место в совете директоров. Отставка вступила в силу немедленно, следует из пресс-релиза американского производителя чипов.

Временным гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс. Она продолжит выполнять обязанности финансового директора до назначения постоянного руководителя. Совет директоров начал поиск преемника Хуанга среди внутренних и внешних кандидатов. Председателем совета директоров назначен Харви Джонс.

«Совет директоров полностью доверяет Колетт и руководящей команде», – заявил Джонс. По его словам, компания рассчитывает продолжить работу, выполнение обязательств перед клиентами и реализацию технологических планов без перебоев.

Читайте также:Аналитики не верят в отставку главы Nvidia из-за его романа со шпионкой из Китая

Кресс работает в Nvidia с сентября 2013 г. До этого она почти 25 лет занимала финансовые должности в технологических компаниях, включая Cisco и Microsoft. Nvidia планирует представить финансовые результаты за третий квартал 2027 финансового года 17 ноября.

До объявления об отставке Хуанга совет директоров Nvidia рассматривал различные варианты смены руководства. По данным Bloomberg, один из них предусматривал переход Хуанга на пост председателя совета директоров.

12 ноября The New York Times сообщила со ссылкой на пять источников, что Хуанг предположительно состоял во внебрачных отношениях со своей подчиненной – вице-президентом Nvidia по здравоохранению Кимберли Пауэлл. Согласно корпоративному кодексу Nvidia, сотрудники должны избегать ситуаций, способных привести к конфликту личных интересов и обязанностей перед компанией. К числу потенциальных причин такого конфликта относятся и личные отношения.

Читайте также:Bloomberg: конгресс США может вызвать главу Nvidia на допрос

10 ноября инвесторы Nvidia подали коллективный иск против компании и Хуанга. Они обвинили менеджмент в сокрытии информации о связях с сингапурской Megaspeed International и ее бывшей руководительницей, которую подозревают в содействии обходу экспортных ограничений США.

8 ноября совет директоров Nvidia объявил о независимом расследовании после сообщений о возможной связи Хуанга с иностранной разведкой. Компания тогда заявила, что не видит оснований считать национальную безопасность США или свои коммерческие секреты скомпрометированными.

Читайте также:Капитализация Nvidia снижается на фоне скандала вокруг измены Хуанга
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте