Уиткофф назвал предстоящий обмен пленными РФ и Украины признаком прогресса

23 октября в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «270 на 270» в РФ вернулись 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма. Из числа вернувшихся 31 человек прибыл из ДНР, 13 – из ЛНР, еще шестеро – из Крыма. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что с 2022 г. украинская сторона не соглашалась включать российских военнопленных из этих регионов в обменный процесс. По ее словам, добиться согласия на их возвращение удалось в результате переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.