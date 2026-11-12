Уиткофф назвал предстоящий обмен пленными РФ и Украины признаком прогресса
Предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной свидетельствует о продвижении в процессе урегулирования конфликта. Об этом заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
11 ноября в Абу-Даби завершился двухдневный раунд переговоров России и Украины при посредничестве США. Стороны договорились о новом масштабном обмене пленными, который может пройти в ближайшие 2–3 недели. Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что речь может идти о вариантах обмена 1000 на 1000 или даже 1500 на 1500 пленных.
23 октября в рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «270 на 270» в РФ вернулись 50 военнослужащих из Донецкой и Луганской народных республик и Крыма. Из числа вернувшихся 31 человек прибыл из ДНР, 13 – из ЛНР, еще шестеро – из Крыма. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что с 2022 г. украинская сторона не соглашалась включать российских военнопленных из этих регионов в обменный процесс. По ее словам, добиться согласия на их возвращение удалось в результате переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.
20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом «теневом плену» на Украине. Российская сторона регулярно передает соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая. Благодаря выстроенной коммуникации, отметила Лантратова, из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих.