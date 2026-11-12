ЕС намерен одобрить новые санкции против России 16 ноября
Евросоюз (ЕС) намерен в понедельник, 16 ноября, утвердить дополнительные санкции против России. Об этом заявил министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад, передает Reuters.
По его словам, новые ограничения затронут еще 150 организаций и 50 банков. Министр также отметил, что Франция предложила включить в санкционный список большинство организаций.
Хаддад подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать экономическое давление на Россию и поддерживать Украину.
Днем ранее Reuters со ссылкой на европейских дипломатов писал, что представители стран ЕС согласовали введение санкций против 145 физических и юридических лиц в рамках ужесточения ограничений против России. По данным собеседников агентства, в основной санкционный список планируется включить 113 лиц и организаций, в том числе 50 российских банков, компаний, связанных с «теневым флотом», энергетические предприятия и представителей российского бизнеса. Еще 31 организация и физическое лицо попадут под санкции в рамках мер ЕС против гибридных угроз. Одно лицо или организация также будут включены в список, связанный с кибератаками.
6 ноября представитель Еврокомиссии (ЕК) Шивон Макгарри сообщила, что ведомство создало первый в своей структуре постоянный офис, который будет заниматься вопросами санкций, в том числе направленных против России. Она также подтвердила, что ЕК продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России. При этом представитель не уточнила, когда его могут представить.
16 октября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает подготовку 22-го пакета санкций против России.