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СМИ: чемоданы с долларами обнаружили при задержании топ-менеджеров в Астане

Инна Шульгина

Служба по противодействию коррупции КНБ Казахстана задержала председателя правления АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и главу АО «НК "КТЖ"» Елжаса Отыншиева, а также других лиц. Их подозревают в коррупционном преступлении, сообщает «Sputnik Казахстан».

Жакупов и Отыншиев были задержаны 11 ноября. В КНБ сообщили, что проводятся следственные действия, другие подробности не разглашаются.

«НТВ» сообщает, что руководителей задержали возле ЖК «Atlant-6» в Астане. По данным прессы, после задержания у жилкомплекса были обнаружены восемь чемоданов с долларами. Банкноты оказались разбросанными по земле, их подлинность предстоит установить.

Отыншиев возглавил КТЖ 20 июля 2026 г. Компания является нацоператором железнодорожной сети Казахстана. Жакупов стал главой «Самрук-Казына» 3 апреля 2023 г. Холдинг управляет крупнейшими активами республики в энергетике, логистике и промышленности.

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