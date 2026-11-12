СМИ: чемоданы с долларами обнаружили при задержании топ-менеджеров в Астане

«НТВ» сообщает, что руководителей задержали возле ЖК «Atlant-6» в Астане. По данным прессы, после задержания у жилкомплекса были обнаружены восемь чемоданов с долларами. Банкноты оказались разбросанными по земле, их подлинность предстоит установить.