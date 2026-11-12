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Главная / Общество /

Гинцбург: после российской вакцины от рака у первого пациента ушли метастазы

Максим Цуланов

Российская вакцина от рака показывает успехи – у первого пациента ушли метастазы. Об этом сообщил научный руководитель Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в интервью «Газете.ру».

«Сейчас его [пациента] наблюдают, причем каждый месяц. Глава «НМИЦ радиологии» Минздрава России, академик Андрей Каприн делает ему детальную компьютерную томографию – с очень высоким разрешением, до десятых долей миллиметра. В первую очередь смотрят лимфоузлы, обследуют всего пациента, с головы до пят. Стучу по дереву: кажется, уже четыре месяца прошло, а у него все в порядке», – сказал он.

Пациента будут наблюдать в течение трех лет.

Академик рассказал, что онковакцина настраивает иммунную систему, после чего она сама уничтожает злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента создается индивидуальный препарат на основе его генетических данных, поскольку одинаковых опухолей не существует, уточнил он.

1 октября  глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что первые российские пациенты с онкологическими заболеваниями уже получают вакцины и лечение методом CAE-T-клеточной терапии бесплатно в рамках ОМС. 15 сентября Мурашко заявил, что риск возникновения онкозаболеваний в ближайшие 25 лет будет расти из-за увеличения продолжительности жизни.

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