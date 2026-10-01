Мурашко: первые онкопациенты получили вакцины по ОМС
Первые российские пациенты с онкологическими заболеваниями уже получают вакцины и лечение методом CAE-T-клеточной терапии бесплатно в рамках ОМС. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе форума «Пациент-ориентированные инновации: практика и реалии».
«Прорывные индивидуальные терапевтические вакцины и технологии CAR-T-клеточной терапии стали доступны пациентам в системе ОМС», – отметил министр (цитата по ТАСС).
15 сентября Мурашко заявил, что риск возникновения онкозаболеваний в ближайшие 25 лет будет расти из-за увеличения продолжительности жизни. Он дополнил, что, согласно некоторым оценкам, распространенность онкозаболеваний может вырасти на 50%.
17 июня руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцов сообщила, что российскую мРНК-вакцину «Онкорна» против колоректального рака будет разрешено назначать и на более ранней стадии терапии. Она подчеркнула, что вакцина является персонализированным препаратом, который назначается пациентам для активации специфического противоопухолевого иммунитета.
6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россияне смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин в рамках ОМС. По его словам, в систему обязательного медицинского страхования теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний.