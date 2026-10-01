Мурашко: первые онкопациенты получили вакцины по ОМС

17 июня руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцов сообщила, что российскую мРНК-вакцину «Онкорна» против колоректального рака будет разрешено назначать и на более ранней стадии терапии. Она подчеркнула, что вакцина является персонализированным препаратом, который назначается пациентам для активации специфического противоопухолевого иммунитета.