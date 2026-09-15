Мурашко: риск возникновения онкозаболеваний в ближайшие 25 лет будет расти
В России возможно повышение риска онкологических заболеваний из-за увеличения продолжительности жизни. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе общения с журналистами.
«В связи с увеличением продолжительности жизни и ряда тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти», – отметил министр (цитата по «РИА Новости»). Он дополнил, что, согласно некоторым оценкам, распространенность онкозаболеваний может вырасти на 50%.
17 июня руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцов заявила, что российскую мРНК-вакцину «Онкорна» против колоректального рака будет разрешено назначать и на более ранней стадии терапии. По ее словам, эта вакцина является персонализированным препаратом, который назначается пациентам для активации специфического противоопухолевого иммунитета.
7 июня Минобрнауки РФ сообщило, что российские исследователи разработали препараты для выявления и терапии глиомы. Наиболее эффективным методом диагностики стала ПЭТ/КТ с использованием нового радиофармпрепарата на основе радиоактивных аптамеров.
6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россияне смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин в рамках ОМС. По его словам, в систему обязательного медицинского страхования теперь включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний.