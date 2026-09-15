Мурашко: риск возникновения онкозаболеваний в ближайшие 25 лет будет расти

«В связи с увеличением продолжительности жизни и ряда тех процессов, которые происходят в целом мире, риск возникновения онкологических заболеваний будет расти», – отметил министр (цитата по «РИА Новости»). Он дополнил, что, согласно некоторым оценкам, распространенность онкозаболеваний может вырасти на 50%.