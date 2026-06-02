Выявляемость онкологии при диспансеризации выросла вдвое за 2025 год

Выявляемость онкологии при диспансеризации выросла вдвое за 2025 годУвеличился и объем выплат медикам за обнаружение рака, но их размер остался «символическим»
Во время диспансеризаций и профилактических медосмотров в 2025 г. у россиян впервые выявили 49 618 онкологических заболеваний. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее, говорится в проекте закона «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 г.». Он был внесен в Госдуму 28 мая.
Объем стимулирующих выплат врачам за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации в 2025 г. также удвоился по сравнению с предыдущим годом. Расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на эти цели составили 110 млн руб. из заявленных 121 млн, следует из документа.
Дополнительные средства из резерва фонда в 2025 г. запросили 48 территориальных фондов ОМС. Общая сумма таких платежей составила 25 млн руб. – 69% от утвержденного объема резерва.
Остатки неиспользованных средств, выделенных на доплаты врачам за обнаружение онкологии при профосмотрах, составили почти 7 млн руб. Эти деньги были возвращены в бюджет ФОМСа.
Размер выплаты за один выявленный случай онкозаболевания оценивается в 1000 руб., следует из текста постановления правительства о правилах межбюджетных трансфертов из средств ФОМСа. Она предоставляется медработнику после назначения пациенту диагностического исследования или направления больного на консультацию к врачу-специалисту.
Ежегодно в стране выявляется свыше 600 000 новых случаев злокачественных опухолей, рассказала «Ведомостям» онколог медицинской компании «Сберздоровье» Суна Исакова, сославшись на данные НМИЦ онкологии им. Н. Петрова Минздрава России. То есть диспансеризация позволила обнаружить значительную долю новых диагнозов (около 8,3%. – «Ведомости») еще до появления выраженных симптомов заболеваний или тяжелых осложнений, объяснила врач. Это важный результат для системы здравоохранения, так как именно раннее выявление онкозаболеваний повышает шансы на их успешное лечение, подчеркнула она.
140 млрд руб.,
Диспансеризация включает проверку по шести онконаправлениям: рак молочной железы, предстательной железы, шейки матки, легкого, желудка и колоректальный рак. Врач первичного звена обязан искать онкопатологию целенаправленно независимо от жалоб пациента, объяснил онколог Скандинавского центра здоровья Сергей Иванов. «По моим наблюдениям, при профосмотрах преобладают I и II стадии – это то, ради чего весь скрининг и затевался», – подчеркнул он. При этом большая часть находок приходится на локализации, где онкозаболевания могут долгое время протекать бессимптомно, сказал онколог.
У регионов есть план по диспансеризации и, если человек уже пришел на прием к врачу, ему могут назначить дополнительные исследования, рассказала ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. Кроме того, внутри программ диспансеризации проводятся скрининги: недавно добавили тестирование на онкогенные штаммы ВПЧ – причину рака шейки матки, анализ кала на скрытую кровь – признак колоректального рака и т. д. В результате, например, в Свердловской области первое место среди впервые выявленных злокачественных новообразований занял рак толстого кишечника (18%), уточнила Журавлева.
При этом врачи опасаются направлять пациентов на дорогостоящие обследования, которые не всегда завершаются подтвержденным диагнозом, считает эксперт. Финансовый менеджмент медучреждений не поощряет «нецелесообразное» расходование средств, что провоцирует конфликт между онконастороженностью и экономией. Журавлева рассказала, что до 2024 г. стимулирующую выплату в 1000 руб. делили на трех врачей и каждый получал «мизерную долю». Позже такую сумму стали выдавать одному медику, что сделало механизм более понятным и при всей его символичности повысило мотивацию врачей первичного звена оформлять медицинскую документацию, отметила она.
Рост выявляемости онкозаболеваний завязан на стимулирующих выплатах врачам лишь отчасти, их влияние не всеобъемлюще, считает замдиректора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Давид Мелик-Гусейнов. На показатели влияет комплекс факторов: новые технологии диагностики, мультиканальная пропаганда диспансеризации, в том числе в метро и по телевизору, публичные примеры знаменитостей, а также акции, заставляющие людей задуматься о здоровье и пройти чекап. При этом Мелик-Гусейнов указал и на органический рост заболеваемости: люди стали дольше жить благодаря успехам в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и теперь «доживают» до онкологии.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и ФОМС для уточнения общего числа выявленных в 2025 г. онкологических заболеваний.