Выявляемость онкологии при диспансеризации выросла вдвое за 2025 год

При этом врачи опасаются направлять пациентов на дорогостоящие обследования, которые не всегда завершаются подтвержденным диагнозом, считает эксперт. Финансовый менеджмент медучреждений не поощряет «нецелесообразное» расходование средств, что провоцирует конфликт между онконастороженностью и экономией. Журавлева рассказала, что до 2024 г. стимулирующую выплату в 1000 руб. делили на трех врачей и каждый получал «мизерную долю». Позже такую сумму стали выдавать одному медику, что сделало механизм более понятным и при всей его символичности повысило мотивацию врачей первичного звена оформлять медицинскую документацию, отметила она.