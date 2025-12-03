Более 60% женщин с онкологией меняют рабочую нагрузку после постановки диагноза

В «Циане» такие случаи встречаются нечасто, поэтому для адаптации сотрудника используется индивидуальный подход, заявила руководитель отдела по работе с персоналом и внутренним коммуникациям компании Ирада Маруненкова. Для возвращения к работе таких сотрудников предусмотрена возможность формата неполного рабочего дня. Помимо этого есть адаптационный план, который помогает сориентироваться на месте: кто за что отвечает, кто может помочь, поменялись ли процессы. В компании также есть страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний: предусмотрена выплата в случае диагностирования такого заболевания или смерти в результате его, добавила Маруненкова.