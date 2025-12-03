Более 60% женщин с онкологией меняют рабочую нагрузку после постановки диагноза

Более 60% женщин с онкологией меняют рабочую нагрузку после постановки диагнозаНеобходимо разработать общую корпоративную программу для таких сотрудников, говорят эксперты
После диагностирования онкозаболевания 61% женщин значительно меняют условия своей работы, у 39% такого не происходит. Об этом говорится в результатах совместного исследования аналитического центра НАФИ и благотворительного фонда «Дальше», который занимается помощью женщинам с диагнозом рак молочной железы.
В опросе, проведенном в сентябре и октябре 2025 г., приняли участие 600 женщин с онкозаболеванием. Из них 533 работали до постановки диагноза. После обнаружения онкозаболевания 15% опрошенных женщин перешли на неполный рабочий день, 18% полностью ушли с работы, 10% временно не работают, находятся на больничном или в отпуске. Помимо этого по 4% респондентов меняли задачи по договоренности с руководителем или работу в целом, а 2% опрошенных поменяли должность. Оставшиеся 8% женщин отметили «другое».
В России ежегодно регистрируется более 80 000 новых случаев рака молочной железы, а риск заболеть среди россиянок составляет 6,45%. Средний возраст заболевших – 61 год. Такие данные привел заведующий отделением маммологии Центра реконструктивной и пластической хирургии клиники «Ланцетъ» Института пластической хирургии и косметологии Сергей Малыгин (цитата по «РИА Новости»).
С февраля 2026 г. фонд «Дальше» начнет обучать социальному предпринимательству женщин, перенесших онкологические заболевания, заявила на презентации результатов исследования президент организации Оксана Молдованова. Выпускницы образовательной программы смогут подать заявку на грант. Победители получат грант на старт бизнеса и менторскую поддержку в течение полугода с опытным наставником, пояснила Молдованова.
Для сотрудников с онкозаболеваниями необходимо сформулировать корпоративную программу, которая бы включала гибкий график, удаленную работу, оплачиваемый отпуск, указал профессор Сеченовского университета и эксперт Всемирной организации здравоохранения Андрей Демин. Но такую программу нужно оформить в виде документа, а не пожеланий, отметил он.
У женщин с онкодиагнозом часто проявляется выраженная слабость, снижение выносливости и концентрации внимания – так называемый онкофог, который может длиться месяцами после завершения терапии, пояснил заместитель главного врача по хирургии и онкологии Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ Александр Белоусов. Дополнительной трудностью становятся изменения внешности, влияющие на самооценку и социальную уверенность, особенно в коллективах с высокой нагрузкой на коммуникацию, указал он. По мнению Белоусова, таким женщинам необходима психологическая поддержка: адаптированные программы по управлению стрессом, тревогой и депрессией существенно облегчают возвращение в коллектив.
Сегодня большинство компаний ограничиваются выполнением минимальных требований закона – сохранением места и оплатой больничных листов, отметил управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов. Но практика показывает, что заболеваемость раком растет и компании начинают осознавать необходимость введения профилактических мер. Некоторые крупные организации вводят обязательные ежегодные медицинские осмотры и расширяют программы добровольного медицинского страхования, пояснил Быханов. «Важнейшей инициативой станет введение корпоративных диспансеризаций и формирование специализированных медицинских служб непосредственно на предприятиях, что позволит своевременно выявлять заболевания и поддерживать морально-психологическое состояние сотрудников», – уточнил он.
В «Циане» такие случаи встречаются нечасто, поэтому для адаптации сотрудника используется индивидуальный подход, заявила руководитель отдела по работе с персоналом и внутренним коммуникациям компании Ирада Маруненкова. Для возвращения к работе таких сотрудников предусмотрена возможность формата неполного рабочего дня. Помимо этого есть адаптационный план, который помогает сориентироваться на месте: кто за что отвечает, кто может помочь, поменялись ли процессы. В компании также есть страхование от несчастных случаев и тяжелых заболеваний: предусмотрена выплата в случае диагностирования такого заболевания или смерти в результате его, добавила Маруненкова.
«Ведомости» направили запрос в Министерство здравоохранения РФ с просьбой разъяснить доступность медицинской реабилитации и профессиональной адаптации для женщин с онкодиагнозом.