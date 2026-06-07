Российские ученые создали новые подходы к диагностике и лечению глиомы

2 июня «Ведомости» писали, что в проекте закона «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 г.» говорится о выявлении 49 618 онкологических заболеваний у россиян во время диспансеризаций и профилактических медосмотров в 2025 г. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Из документа также следует, что объем стимулирующих выплат врачам за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации в 2025 г. также удвоился по сравнению с предыдущим годом. Расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования на эти цели составили 110 млн руб. из заявленных 121 млн.