Российские ученые создали новые подходы к диагностике и лечению глиомы
Российские исследователи разработали препараты для выявления и терапии глиомы, одной из наиболее агрессивных опухолей головного мозга. Об этом «РИА Новости» сообщили в Министерстве науки и высшего образования.
Группа ученых и врачей предложила сразу несколько решений. Наиболее эффективным методом диагностики стала ПЭТ/КТ с использованием нового радиофармпрепарата на основе радиоактивных аптамеров. После внутривенного введения такие молекулы избирательно накапливаются в опухолевой ткани, позволяя точно визуализировать очаг заболевания. Для лечения специалисты применили аптамеры, связанные с известными противоопухолевыми соединениями, что обеспечивает более адресную доставку препаратов непосредственно к клеткам глиомы.
Исследователям также удалось выявить несколько аптамеров, способных повышать чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствовать их распространению в здоровые ткани мозга. По мнению разработчиков, это может увеличить продолжительность жизни пациентов и снизить риск повторного развития заболевания.
Еще одним направлением работы стало так называемое перепрограммирование опухолевых клеток с помощью комплекса молекул GQ comby. Как отметила доктор биологических наук Галина Павлова, воздействие такого коктейля позволяет превращать патологические клетки в безопасные и неделящиеся клетки мозговой ткани.
В Минобрнауки уточнили, что разработанные препараты проходят процедуру патентования и готовятся к доклиническим испытаниям.
2 июня «Ведомости» писали, что в проекте закона «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 г.» говорится о выявлении 49 618 онкологических заболеваний у россиян во время диспансеризаций и профилактических медосмотров в 2025 г. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее. Из документа также следует, что объем стимулирующих выплат врачам за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации в 2025 г. также удвоился по сравнению с предыдущим годом. Расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования на эти цели составили 110 млн руб. из заявленных 121 млн.