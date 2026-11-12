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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций замер после вчерашнего роста

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 12 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,06% и составил 2488,53. Индекс РТС снизился на 0,06% и составил 948,37.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Евротранс» – 14,70 руб. (+7,69%)

«Фикс Прайс» – 0,61 руб. (+3,24%)

«Эталон Груп» – 24,86 руб. (+2,31%)

«Интер РАО» – 2,91 руб. (+2,06%)

ВТБ – 59,30 руб. (+2,06%)

В аутсайдерах торгов оказались:

ГК «Самолет» – 313,10 руб. (-2,64%)

МКБ – 10,69 руб. (-2,06%)

«Хэдхантер» – 2 746 руб. (-1,33%)

«Совкомфлот» – 81,12 руб. (-1,25%)

«Группа Позитив» – 1300,20 руб. (-1,21%)

Общий объем торгов составил 33,08 млрд руб.

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