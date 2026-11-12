Российский рынок акций замер после вчерашнего роста
По состоянию на 12:00 мск 12 ноября индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,06% и составил 2488,53. Индекс РТС снизился на 0,06% и составил 948,37.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Евротранс» – 14,70 руб. (+7,69%)
«Фикс Прайс» – 0,61 руб. (+3,24%)
«Эталон Груп» – 24,86 руб. (+2,31%)
«Интер РАО» – 2,91 руб. (+2,06%)
ВТБ – 59,30 руб. (+2,06%)
В аутсайдерах торгов оказались:
ГК «Самолет» – 313,10 руб. (-2,64%)
МКБ – 10,69 руб. (-2,06%)
«Хэдхантер» – 2 746 руб. (-1,33%)
«Совкомфлот» – 81,12 руб. (-1,25%)
«Группа Позитив» – 1300,20 руб. (-1,21%)
Общий объем торгов составил 33,08 млрд руб.