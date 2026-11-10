Физлица в октябре впервые за год стали нетто-продавцами акций на Мосбирже
Физические лица в октябре впервые с начала 2026 г. продали на Московской бирже больше акций, чем приобрели. Объем чистых продаж составил 9,2 млрд руб., следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России.
В регуляторе отметили, что с января по сентябрь розничные инвесторы, напротив, оставались крупнейшими нетто-покупателями акций. За девять месяцев их совокупные чистые покупки достигли 196 млрд руб.
Крупнейший объем нетто-покупок на вторичных биржевых торгах в октябре обеспечили некредитные финансовые организации за счет собственных средств. Они приобрели акций на 12 млрд руб. Банки, не относящиеся к системно значимым, купили бумаги на 9,6 млрд руб.
5 ноября в пресс-службе Мосбиржи сообщили «Ведомостям», что в октябре объем инвестиций физлиц в ценные бумаги на фондовом рынке торговой площадки составил 166,7 млрд руб. Из них 145,7 млрд руб. частные инвесторы вложили в облигации – на 29,3% больше, чем в октябре прошлого года, еще 30,7 млрд руб. – в паевые инвестиционные фонды (ПИФ). За месяц количество частных инвесторов с брокерскими счетами выросло на 290 500 и достигло 43 млн человек, они открыли более 82,7 млн счетов. Сделки в октябре заключали более 3 млн человек, из которых 353 500 – квалифицированные инвесторы. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 67,8%, облигациями – 11,5%, на срочном рынке – 49,4%.