ЦБ: тесты для покупки криптовалюты на российском рынке появятся в ноябре
Тестирование для розничных инвесторов перед покупкой криптовалюты в России планируют запустить в ноябре. Об этом сообщила директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева на конференции ACI Russia eFX & Digital Summit.
«Те участники, кто готовится или уже получил статус саморегулируемой организации, естественно, они параллельно работают и над тестами, понимая ограниченность времени», – отметила Лозгачева (цитата по РБК).
Тестирование будет учитывать специфику криптовалют и их отличия от классических инструментов рынка ценных бумаг. Оно также должно предупредить инвесторов о рисках вложений в такие активы, уточнила Лозгачева.
6 ноября Банк России утвердил перечень криптовалют, которые могут стать доступны неквалифицированным инвесторам. В него вошли биткойн (Bitcoin), эфир (Ethereum Ether) и USDT (Tether). Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты через брокеров, управляющие компании и криптообменники как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
2 ноября Московская биржа объявила о планах запустить организованный рынок цифровых валют с 1 декабря. На первом этапе площадка намерена проводить пилотные сделки с биткойном, эфиром и USDT. Участники будут подключаться к торгам по мере готовности.
4 августа президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России. Его основные положения вступили в силу 1 сентября. Документ определяет правовой статус цифровых валют и устанавливает требования к их обороту.