ЦБ: тесты для покупки криптовалюты на российском рынке появятся в ноябре

6 ноября Банк России утвердил перечень криптовалют, которые могут стать доступны неквалифицированным инвесторам. В него вошли биткойн (Bitcoin), эфир (Ethereum Ether) и USDT (Tether). Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать криптовалюты через брокеров, управляющие компании и криптообменники как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.