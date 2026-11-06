Российский рынок акций закрыл неделю ростом
По состоянию на 19:00 мск 6 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,47% и составил 2467,07. Индекс РТС вырос на 0,05% и составил 946,18.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Циан» – 932 руб. (+19,90%)
«Сегежа» – 0,85 руб. (+10,26%)
«Евротранс» – 21,35 руб. (+8,42%)
«Русгидро» – 0,53 руб. (+7,57%)
«Россети» – 0,07 руб. (+5,80%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«М.видео» – 54,55 руб. (-6,58%)
VK – 235,25 руб. (-2,83%)
«Магнит» – 1 867 руб. (-1,43%)
«Т-Технологии» – 270,92 руб. (-1,25%)
X5 – 2 346 руб. (-1,16%)
Общий объем торгов составил 94,13 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали: