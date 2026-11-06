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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций закрыл неделю ростом

Ведомости

По состоянию на 19:00 мск 6 ноября индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,47% и составил 2467,07. Индекс РТС вырос на 0,05% и составил 946,18.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 94,13 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • ГК «Самолет» – 13,55 млрд руб. (цена 329,60 руб.)

  • VK – 12,13 млрд руб. (цена 235,25 руб.)

  • «Газпром» – 5,50 млрд руб. (цена 113,32 руб.)

  • «Т-Технологии» – 4,69 млрд руб. (цена 270,92 руб.)

  • Сбербанк ао – 4,14 млрд руб. (цена 293,59 руб.)

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