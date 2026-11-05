Минфин направит 312,63 млрд рублей на покупку валюты и золота в ноябре

В октябре Минфин более чем в пять раз увеличил покупки валюты и золота по сравнению с сентябрем – до 279,42 млрд руб. (12,7 млрд руб. в день). Тогда ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов составлял 289,46 млрд руб. В сентябре ведомство почти в 2,5 раза сократило операции по бюджетному правилу – до 55,6 млрд руб. за месяц, или 2,5 млрд руб. в день. Правительство также планирует снизить цену отсечения в бюджетном правиле до $50 за баррель в 2027–2029 гг. против $59 за баррель в 2026 г.