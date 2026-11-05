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Минфин направит 312,63 млрд рублей на покупку валюты и золота в ноябре

Ежедневный объем покупок составит 15,6 млрд рублей
Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в ноябре 2026 г. в размере 391,16 млрд руб. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Суммарное отклонение фактических поступлений от ожидаемого объема по итогам октября составило -78,53 млрд руб. Оно вызвано главным образом более низкими, чем ожидалось, поступлениями налога на дополнительный доход.

С учетом этого на покупку иностранной валюты и золота направят 312,63 млрд руб. Операции проведут с 9 ноября по 4 декабря. Ежедневный объем покупок составит 15,6 млрд руб. в эквиваленте.

В октябре Минфин более чем в пять раз увеличил покупки валюты и золота по сравнению с сентябрем – до 279,42 млрд руб. (12,7 млрд руб. в день). Тогда ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов составлял 289,46 млрд руб. В сентябре ведомство почти в 2,5 раза сократило операции по бюджетному правилу – до 55,6 млрд руб. за месяц, или 2,5 млрд руб. в день. Правительство также планирует снизить цену отсечения в бюджетном правиле до $50 за баррель в 2027–2029 гг. против $59 за баррель в 2026 г.

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