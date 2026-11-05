Акции VK обновили максимум с 29 апреля
Акции VK на Московской бирже растут на 25%, обновив максимум с 29 апреля 2026 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:33 мск стоимость бумаг компании увеличивалась на 25,13%, до 247,30 руб. за акцию.
В ходе торгов котировки VK поднимались до 256,6 руб. за бумагу. При этом цена открытия составляла 199,5 руб.
3 ноября цена акций VK на Мосбирже снизилась на 5,22% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 206,75 руб. Объем торгов составил 6,20 млрд руб.
Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России, основанная в 1998 г. (до 2021 г. называлась Mail.ru Group). Среди активов компании социальные сети «ВКонтакте» (94 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (32 млн пользователей), платформа «Дзен» (63 млн), национальный мессенджер Max (108 млн пользователей ежемесячно), почтовый и облачный сервисы Mail, которые позволяют покрывать 97% аудитории Рунета. Также компания владеет образовательными онлайн-платформами, развивает технологии для бизнеса VK Tech и игровое направление VK Play.