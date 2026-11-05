Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,279+0,73%VEON-RX84,7-3,64%ARSA7,36-0,41%IMOEX2 427,78-0,58%RTSI936,41-0,59%RGBI112,06-0,1%RGBITR777,62-0,03%
Главная / Инвестиции /

Акции VK обновили максимум с 29 апреля

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Акции VK на Московской бирже растут на 25%, обновив максимум с 29 апреля 2026 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:33 мск стоимость бумаг компании увеличивалась на 25,13%, до 247,30 руб. за акцию.

В ходе торгов котировки VK поднимались до 256,6 руб. за бумагу. При этом цена открытия составляла 199,5 руб.

3 ноября цена акций VK на Мосбирже снизилась на 5,22% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 206,75 руб. Объем торгов составил 6,20 млрд руб.

Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России, основанная в 1998 г. (до 2021 г. называлась Mail.ru Group). Среди активов компании социальные сети «ВКонтакте» (94 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (32 млн пользователей), платформа «Дзен» (63 млн), национальный мессенджер Max (108 млн пользователей ежемесячно), почтовый и облачный сервисы Mail, которые позволяют покрывать 97% аудитории Рунета. Также компания владеет образовательными онлайн-платформами, развивает технологии для бизнеса VK Tech и игровое направление VK Play.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её